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社會 社會焦點 保障人權

五甲派出所長被爆「強換摸彩獎品」還賴帳　分局長：有付廚工1萬2

高雄鳳山分局介入調查結果引爭議。（翻攝官網畫面）

圖文／鏡週刊

一個冰箱、各自表述！高雄市警鳳山分局五甲派出所長馬百駿遭爆料，上月（9月）7日參加警友會舉辦的中秋餐會，派出所廚房大姐抽到大獎電視，所長抽到二獎小冰箱，所長在現場強要跟廚房大姐交換獎品，廚房大姐怕得罪所長勉強答應，但表示要貼現金，結果一週過去，電視不見了，也沒人跟大姐提電視的事情，大姐也不敢問，有人看不下去，幫忙抗議，要所長快點處理，不要讓大姐委屈，完全顛覆長期以來「捐出去」抽獎文化，引起熱議！

本刊調查，高雄市警鳳山分局接到檢舉後，立即由督察組展開調查，分局長孫成儒告訴本刊，廚房大姐抽到大獎電視後，向副所長表示自己不需要電視，要賣給其他人，因此委託副所長代為處理，後副所長幫廚房大姐把電視載回派出所暫放，廚房大姐便連休2天，後副所長也跟著放假。

高雄市鳳山分局長孫成儒背書。（翻攝鳳山分局官網）

廚房大姐上班後發現，怎麼沒有人跟她提電視的事情，但是電視竟不見了，所以，便問所內人員「我的電視？」，因為沒有人知道廚房大姐的電視已經委由副所長處理，廚房大姐也沒有找副所長詢問，所以派出所同仁搞錯了，以為廚房大姐的電視被「坑走」了。

高雄五甲所長馬百峻硬要跟廚房阿姨「冰箱換電視」引爭議。（翻攝馬百峻臉書）

分局長孫成儒指出，所長當時知道廚房大姐有意要賣抽到的電視，因爲家中剛好需要一台電視，因此跟副所長說，他願意買下廚房大姐的電視，由於副所長連續休假，還沒有跟廚房大姐說所長要買電視的事情，廚房大姐也沒有主動找副所長訊問委託處理電視的事情，而是訊問所內人員，所以造成大家的誤會。

五甲所長被爆料利用權勢換中獎禮物。（翻攝靠北police）

分局長孫成儒表示，所長親自拿購買電視的12,000元到廚房給大姐，所長也表示，那台電視曾給附近電器估價是9,000餘元，但他還是付給大姐12,000元，至於所長抽到小冰箱，因爲家中不需要，他也委由副所長處理，副所長將小冰箱賣給派出所附近的電器行7,800元。所長有委屈，被同仁和網友酸言酸語，是一個誤會沒有「不樂之換」。

高雄五甲派出所所長強換中獎禮物。（翻攝靠北POLICE）

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