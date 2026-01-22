　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍口對準美國？格陵蘭向全民發放「危機應對手冊」　呼籲備妥糧食

▲▼丹麥自治領地格陵蘭島努克的日落。（圖／路透）

▲丹麥自治領地格陵蘭島努克的日落。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

格陵蘭政府近日建議居民家中應備妥至少5天份的生活物資，以因應可能發生的突發危機。此舉正值美國總統川普多次揚言奪取格陵蘭，引發地緣政治緊張和國際關注。不過，格陵蘭官方強調，發布相關指引主因是頻繁停電，與國際政治情勢無直接關聯。

根據美媒《紐約時報》，格陵蘭政府於當地時間21日公布一份「危機應變手冊」，建議各家戶準備食物、飲水等必要物資，以便在緊急情況下可自給自足5天。當天，川普也向歐洲多國領袖表示，他不會動用軍事力量奪取這個隸屬丹麥的半自治領土。

格陵蘭政府指出，該手冊並未提及川普或任何地緣政治因素，而是因應當地多次發生停電事故所做的準備，目的是「強化民眾安全，提升整體社會的應變能力」。官方也強調，相關規劃早在去年就已展開，試圖對外釋出冷靜訊號。

負責自給自足事務的格陵蘭部長博格（Peter Borg）表示，這份手冊僅提供實用且簡單的生活建議，並不代表政府預期即將發生危機。然而，在川普過去多次公開表示有意將格陵蘭納入美國版圖的背景下，相關動作仍引發外界高度關注。

▲▼丹麥自治領地格陵蘭島努克的日落。（圖／路透）

20日，格陵蘭財政部長兼副總理艾格德（Mute B. Egede）在記者會上坦言，政府正重新檢視整體危機應變機制。同場的格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則直言，無法完全排除美國採取行動的可能性。

報導指出，格陵蘭的作法與北歐多國相似。瑞典、芬蘭、丹麥及挪威曾於2024年更新戰爭與危機生存指引，當時主要防範對象是俄羅斯，如今部分國家也開始對美國動向感到不安。

儘管川普近日表示不會以武力奪取格陵蘭，但他在達沃斯世界經濟論壇上的談話仍讓部分軍事與安全專家感到疑慮。丹麥軍事分析人士指出，川普實際可行的選項有限，相關爭議短期內恐難有明確解方。

不過，川普隨後在社群媒體上透露，已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，雙方就格陵蘭及整個北極地區的未來合作達成某種「協議框架」，並因此放棄對不配合其立場的盟友加徵關稅。

01/20 全台詐欺最新數據

