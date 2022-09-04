西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

圖文／鏡週刊

天熱，來塊冰冰涼涼的西瓜消暑又解渴，是許多人買水果的首選，不過近日卻有一段關於西瓜的影片在網路瘋傳，只見外表依然翠綠的西瓜，切開來裡面竟然長滿「黃豆芽」，長長短短的佈滿整顆西瓜內部，讓女子嚇傻，立馬丟棄不敢食用。

綜合陸媒報導，一名女子去市場買了一顆籃球大小的西瓜，外皮翠綠完整，一切開竟發現裡面長滿了一根一根白白的物體，看起來像是常見的豆芽菜，每一根都白白胖胖長勢喜人，她一看嚇壞了，一口都不敢吃，錄完影片就整個丟掉。

根據微博《農民頻道》報導，農藝師李藏朝表示，會有這種現象是因為西瓜過熟了，導致肉裡的西瓜種籽發芽，才會長出大大小小的「豆芽菜」，雖然這些西瓜芽不會產生毒素，不過口感、營養價值都大打折扣，建議不要再食用。

影片曝光後引起網友熱議，有人說「這就種瓜得豆，賺翻了」、「買水果送配菜，炒豆芽配飯，飯後吃西瓜，老板好贴心」、「到底是西瓜劈了腿？還是豆芽出了軌？」，另也有網友表示，之前買的紅蕃茄也會這樣，切開來裡面長滿了小豆芽。

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