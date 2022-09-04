女友沒安全感討「500萬頭期款」當補償　36Ｋ保全男嘆：我很沒用

▲26歲男子因為女友沒有安全感，被要求跟家裡拿500萬買房作為對感情的補償，讓他感到相當無力。 （圖／鏡週刊／示意圖非當事人，xframe）

圖文／鏡週刊

一段感情維繫的方法有千千百百種，有人認為兩個人一起努力；有人喜歡條例要求叫對方改；也有網友比較乾脆，直接開口「感情不足的部分要用金錢來補」。一名月薪36Ｋ的男網友就表示，女友嫌棄他窮，日常相處也不夠貼心，於是提出男方家必須出500萬頭期款買房的要求，作為對這段感情的補償，男方嘆「我安撫完她，只感覺自己很沒用。」

現年26歲的原PO在Dcard發文，表示自己畢業後在設計業做了2年，感覺30K的薪資高不起來，假日也常要加班，覺得不是未來想持續做的工作，因此目前在當保全，月領36K，同時也在努力準備國考，希望未來生活更有保障。

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一起在外租屋同居的女友卻表示，這樣的生活很沒安全感，在情感方面男生不夠積極，都要被唸了才要改進，金錢方面也無法滿足需求，女友表示「感情方面沒特別滿足到她，那就需要金錢方面的填補，這樣一段感情才能均衡」，要求男生承諾家裡會幫忙出500萬當作購屋的頭期款，兩人才能繼續走下去。

原PO表示，平時訂定目標月存2萬，每個月扣房租、水電…等後，只剩8000元生活費，沒想到女友這次會開口討500萬當買房頭期款作為安撫她的方法，讓原PO相當無力，「我安撫完她，只感覺自己很沒用，曾跟前女友說過，如果跟這任分手我就會去跑遠洋貨輪了，在這個世界上果然沒有錢做不了的吧。」

貼文一出引起熱議，網友紛紛批評女友說法問題很大「安全感是靠自己給的，不是別人，錢要為自己賺」、「她的薪水又是多少，為何金錢安全感不能自己給」、「錢就能買安全感，那她要的是房子也不是你啊」、「不要幫別人養老婆」，不過也有網友表示「不想吃苦就先說清楚這也沒什麼，就是想住好房也不犯法吧，一個願打一個願挨」、「這是男生賺得少才會被罵拜金，今天月收360K，女生這樣講就沒什麼了吧」。

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