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瘋狂有片！女主播「露乳裝遊印度」不怕性侵　直播秒被男鄉民包圍

女主播袒胸露乳遊印度不怕性侵，開直播即被男鄉民包圍。（翻自AfreecaTV）

▲女主播袒胸露乳遊印度不怕性侵，開直播即被男鄉民包圍。（圖／鏡週刊／翻自AfreecaTV，下同）

圖文／鏡週刊

直播平台「辣椒艾菲卡TV」（AfreecaTV）近日有兩名南韓女主播，跑到印度進行直播拍攝，而且兩人故意穿著袒胸露乳裝，走在印度街頭與大眾同樂。由於印度頻傳性侵事件，因此這兩名女主播的行徑，也讓許多收看的觀眾捏了一把冷汗，並引發熱議。

這兩名女主播「朴西瓜」與「呂蔚恩」近日到印度出外景開直播，兩人稱為了要給觀眾耳目一新的畫面，於是想出這個新企劃「去搭印度的地獄列車」。兩人故意穿著袒胸露乳，走在印度街頭，更在公園處大跳扭腰擺臀舞。

由於朴西瓜與呂蔚恩的外貌與當地人完全不同，加上誇張行徑，立刻引來眾多印度男鄉民近距離圍觀，也有男性直接拿出手機，請求和兩人合影。朴西瓜與呂蔚恩幾乎來者不拒，在直播的過程中，也看到兩人與當地男性的互動良好，也沒有出現其他問題。

朴西瓜與呂蔚恩，兩人更在公園裡大跳熱舞。（翻自AfreecaTV）
▲朴西瓜與呂蔚恩，兩人更在公園裡大跳熱舞。（圖／鏡週刊／翻自AfreecaTV）
 
在印度街頭袒胸露乳，即被一群當地鄉民包圍。（翻自AfreecaTV）
▲在印度街頭袒胸露乳，即被一群當地鄉民包圍。（圖／鏡週刊／翻自AfreecaTV）

兩人指出，她們有問過當地人，表示像她們這樣的裝扮走在印度街上，基本上沒有問題，只要不要去貧民窟就好。兩人也強調，她們有請地陪，地陪也稱她們的打扮是可以過關的，若有其他問題，地陪也能隨時協助。

不過朴西瓜與呂蔚恩的直播，雖然賺到不少「抖內打賞」，但許多網友也捏了一把冷汗。就有網友說：「印度犯罪率這麼高，換做是我，根本不敢這樣穿。」、「我一直守在螢幕前。」另外也有網友說：「我看到妳們到印度出外景，作為粉絲的我，真的好感動。」

 

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