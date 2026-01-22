　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普態度大變「內幕消息」曝！　格陵蘭恐小塊割地給美建軍事基地

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日表示，已取消先前為爭取美國取得格陵蘭而對歐洲8國提出的關稅威脅，原因是他已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就這塊丹麥自治領地的未來，達成一項「協議架構」。儘管川普尚未透露架構細節，但有多名與會的高級官員透露，潛在協議可能是要格陵蘭割出一塊土地，供美軍興建軍事基地。

紐約時報報導，川普當晚在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，他與呂特「已建立有關格陵蘭，事實上也是整個北極地區的未來協議架構」。他強調，這項解決方案一旦完成，「將對美利堅合眾國以及所有北約國家而言，都是極佳的結果」。

匿名官員透露「塞普勒斯英國領土模式」

外電指出，川普的宣布，緊接在北約當天一場會議之後。多名熟悉討論內容的高層官員透露，北約成員國的高階軍事官員曾討論一項折衷方案，內容包括由丹麥將格陵蘭部分土地的主權交予美國，供美方興建軍事基地。相關官員要求匿名，表示這是一項高度敏感的外交議題。

其中兩名親自與會的官員形容，這項構想類似英國在賽普勒斯設置軍事基地的模式，該些基地雖位於他國境內，卻被視為英國領土。官員也坦言，尚不清楚這項提案是否已被納入川普所提到的「協議架構」之中。

北約聚焦俄中　川普未正面回應

北約在回應媒體詢問時發表聲明表示，丹麥、格陵蘭與美國之間的談判將持續推進，目標在於「確保俄羅斯與中國不會在格陵蘭取得任何經濟或軍事立足點」。丹麥總理辦公室則未立即回應相關置評請求。

值得注意的是，川普並未在貼文中明言美國將「擁有」格陵蘭。稍早他在瑞士達沃斯被記者直接問及是否涉及主權轉移時，也未正面回應。呂特與丹麥政府方面同樣未對協議內容多作說明。

在此之前數小時，川普才在瑞士達沃斯向歐洲領袖表示，他不會接受任何「不讓美國取得格陵蘭所有權」的方案，但同時也收回先前揚言動武的說法。川普當天多次強調，美國基於國家安全理由「需要格陵蘭」，並聲稱只有美國有能力防衛這座北極島嶼。

川普排除動武　再批歐洲衰落

川普在世界經濟論壇的演說中呼籲「立刻展開談判」，討論將這塊半自治領地自丹麥移轉給美國的可能性，並批評歐洲國家已不復往昔榮景，過度依賴美國。他直言，「沒有我們，多數國家根本運作不起來」。

整起事件被外界視為川普第二任期外交風格的縮影，他一方面以威脅與施壓手段對待傳統盟友，另一方面又試圖在強硬姿態中保留談判空間，以追求他認定攸關歷史定位的目標。

川普在演說中表示，他不會動用武力，「我不需要用武力，我也不想用武力，我不會用武力」，但隨後又警告歐洲領袖，若未順從美方主張，將面臨經濟與安全上的嚴重後果。他重申，美國已對多個歐洲國家課徵關稅，並曾威脅進一步調高稅率，作為施壓丹麥及其支持者的手段。

丹麥堅持不割讓領土

部分歐洲政界人士則試圖從川普言論中尋找緩和跡象。丹麥國會國防委員會主席拉斯穆斯．亞洛夫（Rasmus Jarlov）受訪時表示，川普排除動武「已是相對正面的訊號」，但他也強調，丹麥立場未變，「我們不會交出格陵蘭」。

不過，川普當天仍再次強調，僅僅擴大美國在格陵蘭的存在並不足夠。他直言，「你必須擁有它，才能防衛它」，並反問道，「誰會想去防衛一紙授權協議或租約？」

01/19 全台詐欺最新數據

