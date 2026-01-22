　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拒打疫苗釀禍！美國麻疹病例創新高　前CDC官員示警

基於哲學或個人信仰拒絕接種的「疫苗猶豫」狀況日益普遍。示意圖（pexels提供）

▲基於哲學或個人信仰拒絕接種的「疫苗猶豫」狀況日益普遍。（示意圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

美國正面臨數十年來最嚴峻的麻疹疫情反撲。隨著西德州疫情爆發滿1週年，全美病例數不減反增，2025年創下超過2,200例確診的歷史新高。專家警告，若無法有效提升疫苗覆蓋率，美國極可能失去自2000年以來保持的「麻疹消除地位」，公共衛生系統正面臨嚴峻考驗。

《CNN》報導，根據統計，2025年全美累計確診超過2,200例，創下25年來新高，其中德州單一疫情就造成2名兒童死亡。進入2026年，情況未見好轉，前2週即通報171例，幾乎相當於過去消除狀態下的「年平均總數」。

約翰霍普金斯大學流行病學家瑞佛斯（Caitlin Rivers）表示：「這是驚人的轉變，我們現在單週看到的病例數，竟相當於過去1整年的量。」目前疫情已從德州擴散至南卡羅來納州、猶他州及亞利桑那州邊境，並在學校、機場與公共場所造成多起接觸風險。

數據顯示，超過95%病例發生在未完成2劑MMR（麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗）接種的民眾身上。美國疾管中心（CDC）指出，不打疫苗的幼兒園學生比例創下新高，導致MMR疫苗覆蓋率連續5年低於95%的防疫目標。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特（Paul Offit）感嘆，正是因為疫苗的效果太好，把疾病消滅得太乾淨，導致人們反而覺得「不需要打疫苗了」。他指出，大眾似乎「遺忘了麻疹的恐怖」，導致基於哲學或個人信仰拒絕接種的「疫苗猶豫（儘管疫苗供應充足且容易取得，民眾仍延遲接種或拒絕接種疫苗）」現象日益普遍。

世界衛生組織（WHO）預計於今年4月審查美國是否仍符合「麻疹消除」資格。前CDC官員達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）直言，無論頭銜是否保留，美國公衛系統實際上已「住進加護病房」。

他分析，反疫苗訊息透過網路社群形成緊密同溫層，加上衛生及公共服務部（HHS）部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近期調整兒童疫苗時程表、推動減少接種數量政策，雖名為「重建信任」，但專家擔憂這將進一步削弱民眾對疫苗信心。

南卡羅來納州等地雖已啟動行動接種站，但民眾反應冷淡。專家強調，隨著病例基數增加，重症與死亡風險將隨之上升。瑞佛斯博士呼籲，美國擁有遏止疫情的所有工具，關鍵在於家長能否重新認知疫苗的重要性。若無法扭轉現狀，麻疹恐將從「罕見疾病」轉變為美國未來的常態性威脅。


