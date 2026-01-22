目睹正妹友遭前男友暴打！　川普小兒子「跨海報警」神救援

▲美國總統川普（Donald Trump）的小兒子拜倫（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的19歲小兒子拜倫（Barron Trump）不僅在助選時表現亮眼，私下英雄救美的行徑也意外曝光！一名拜倫的女性友人近日在英國法庭證實，她去年遭到前男友瘋狂毆打時，當時正在與她視訊的拜倫果斷撥打報警電話，跨海救了她一命。

「他救了我的命」 正妹友視訊遇襲求救拜倫

根據英國《都會報》報導，這起事件發生於去年1月，當時22歲的男子魯米揚采夫（Matvei Rumianstev）因為嫉妒該名女子與拜倫的友誼，竟對她暴力相向。女子在危急時刻向拜倫求助，而拜倫在視訊電話中目睹了攻擊過程。

在斯奈斯布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）的審訊中，這名身分保密的女子激動表示，當時能聯絡上拜倫簡直是「上帝的旨意」，並直言「拜倫救了我的命」。

跨海通報緊急狀況 拜倫：聽到她在大聲尖叫

當時身在美國的拜倫發現情況危急，立刻撥打電話向警方求助。通話錄音顯示，拜倫語氣急促地告訴接線員，「我剛接到一個認識的女生的電話，她正在被人毆打。」他隨後精確提供地址，並不斷催促警方趕快趕到現場，「拜託，這真的很緊急，我看見有個男的在打她。」

事後拜倫向警方解釋，當時視訊電話僅持續約10到15秒就斷線，畫面上只能看到天花板，但他清楚聽到朋友正在尖叫、哭泣以及被毆打的聲音，「我能做的最好選擇就是打給你們（警方），我不想回電威脅對方，那樣只會讓情況更糟。」

密錄器畫面流出 警方第一時間保密報案人身分

現場員警的密錄器畫面也隨之曝光。當警方抵達倫敦現場後，告知女子是「有人從美國打電話報警」，但當時並未揭露身分。女子隨即向警員表示，「我是拜倫川普的朋友，就是唐納川普的兒子。」

為了查證，警員請女子當場回電確認，畫面拍到拜倫在電話中承認，「我請人報警了。」他坦言本以為接起電話會是開心的問候，沒想到卻目睹暴力事件。

川普勝選關鍵功臣 拜倫商業野心勃勃

身高206公分的拜倫目前就讀於紐約大學（NYU）華盛頓校區，他被外界視為川普重返白宮的關鍵推手。川普曾公開稱讚拜倫非常了解Z世代，並建議他參加多個熱門Podcast節目，成功帶動年輕選民支持。

除了學業與政治影響力，拜倫也積極展現商業長才，於去年在懷俄明州成立了奢華房地產公司（Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc.）。雖然該計畫曾因大選考量暫時停擺，但拜倫計畫未來將重啟事業，鎖定猶他州、亞利桑那州等地的高端房產與高爾夫球場開發。