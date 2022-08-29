台中男持刀亂揮「隨機要砍人」畫面曝　多警持槍火速壓制

圖文／鏡週刊



台中清水郵局驚傳有男子持20公分長刀，站在提款機旁揮舞，只要有民眾路過就會開始叫囂揮刀，行徑十分恐怖。根據現場民眾陳先生描述，該男子年約55歲，只要有人靠近經過提款機，男子就會放聲亂吼，並揮舞手上長刀，而警方接獲報案後也在5分鐘內抵達現場，將男子壓制。

陳先生表示，今下午2點左右經過清水郵局，見一名男子持著有刀柄約20公分的長刀，站在郵局提款機外頭，只要有路人經過，他便開始叫囂，揮動手上長刀作勢要砍人，路過民眾被嚇壞，陳先生也表示，看見該名男子身上有攜帶多把刀刃。而經他提醒郵局內部工作人員後，工作人員也立即報警。

警方接獲報案後，在5分鐘內抵達現場，根據現場照可看見，警方持槍和男子對峙，最後在多名警力合作下，順利將男子壓制在地。據悉，該名男子有精神問題，所幸現場無人員受傷。

陳先生也將消息轉貼至臉書「清水小鎮」，不少網友心慌留言，「 社會生病了」 「 模仿犯嗎？請大家要小心」，當地人看到後更標註好友，提醒對方要小心，「阿娘喂你們要小心！」

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