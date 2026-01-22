快訊／川普髮夾彎！宣布格陵蘭問題達架構協議　取消歐洲8國加稅

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他21日在瑞士與北大西洋公約組織（北大西洋公約組織）秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，基於這項共識，原定2月對歐洲8國加徵的關稅將不會實施。

川普為奪格陵蘭威脅加徵歐洲8國關稅

川普先前多次以國家安全為由，表明有意取得格陵蘭的控制權，近期態度更趨強硬，甚至揚言對反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，對象包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭，使美歐關係一度陷入緊張。

明確排除動武

川普22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇並發表演說時表示，他在爭取掌控格陵蘭的過程中將排除動武選項，但同時強調，沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。他並說，「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事。」

川普撤銷8國加稅

稍後，川普與呂特就格陵蘭議題進行會談。會後，川普在自家社群媒體「真實社群」發文指出，基於這場「富有成效的會議」，雙方已建立「有關格陵蘭未來的協議架構，事實上也涉及整個北極地區」。他表示，這項解決方案一旦完成，將對美國與所有北約國家帶來正面結果，因此決定不再推動原訂自2月1日起對特定歐洲國家加徵的關稅。

川普同時提到，美國「金穹」（Golden Dome）空中與飛彈防禦系統在格陵蘭的相關規劃，仍在進一步磋商中，未來將適時公布更多細節。他表示，副總統范斯、國務卿盧比歐及特使魏科夫等人，將負責後續談判工作。

川普仍看重格陵蘭戰略重要性

外電指出，呂特稍早曾表示，處理格陵蘭議題引發的緊張局勢，必須仰賴「審慎外交」。在格陵蘭問題上，川普主張，若俄羅斯或中國試圖侵略格陵蘭，丹麥恐無力單獨防衛這座幅員遼闊的北極島嶼；但多個歐洲國家也警告，美國若試圖奪取格陵蘭，恐將對北約造成重大衝擊。

格陵蘭地處北極，距離美國比距離丹麥更近，而且位於俄羅斯與美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有軍事基地，川普仍強調，中國與俄羅斯在北極地區的軍事活動，已構成美國國安風險，使得掌控格陵蘭在戰略上格外重要。