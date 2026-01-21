　
    • 　
>
國際

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

▲▼日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本阿蘇火山口濃霧瀰漫，使得救援難度升高。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣遊客與日本籍飛行員共3人至今仍失聯。熊本縣警方直升機當晚已確認機身殘骸掉進中岳第一火山口內，然而由於火山氣體瀰漫與濃霧壟罩，使搜救任務陷入僵局。消防人員也指出，從未有人下去過火山口，因此火山口內壁是什麼情況仍無法得知，人類是否能下去也是未知數。

根據《熊本縣民電視台》、《熊本放送》報導，失聯觀光直升機上載有來自台灣的41歲男性與36歲女性遊客，以及64歲日籍機長共3人，目前全員失聯。熊本縣警用直升機雖在20日傍晚於中岳第一火山口內部尋獲機身殘骸，但因火山氣體與濃霧，導致搜救行動進展困難，3人安危至今仍是未知數。

起飛10分鐘後失聯　火山口內發現殘骸

根據日方調查，失事直升機20日上午10時52分從阿蘇卡德利動物王國（Cuddly Dominion）起飛，原訂進行約10分鐘的火山口上空觀光行程。然而直升機卻在飛行途中失去聯繫，乘客的手錶也因受到劇烈撞擊，自動通報當地消防。直到20日傍晚，搜救直升機才在中岳第一火山口北側內部發現機體蹤影。

50人搜救隊遇濃霧受阻　能見度僅數十公尺

熊本縣警方與阿蘇廣域消防本部21日上午在事故現場附近設置指揮本部，為了判斷是否能重新展開搜索，已經派遣先遣隊上山勘查實地情況。警消與氣象廳共約50名救難人員21日清晨7時30分起，在阿蘇山上廣場設立前線指揮所，兵分兩路勘查通往墜毀地點的路線，並持續監測火山口周邊的有毒氣體濃度。

儘管21日火山氣體濃度測得5ppm，配戴防毒面具後理論上可執行搜救，但現場颳起大風且濃霧瀰漫，上午也下起雪，能見度僅數十公尺，導致看不見火山口的殘骸，使搜救工作陷入膠著。

火山口壁地形險峻　消防坦言從未有人下去過

阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥坦言，由於火山口內壁地形極為險峻，「實際上從來沒有任何人真的下去過，連能否安全抵達都是問題」。阿蘇中岳為活火山，屬於阿蘇五岳之一，海拔高度達1506公尺，火山口內部環境完全未知，加上必須顧及救難人員自身安全，使得這次搜救任務難上加難。

 
01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」

日本熊本縣阿蘇火山一架載有2名台灣遊客及1名日籍駕駛的觀光直升機20日失聯，機上3人生死未卜，但直升機殘骸疑似出現在阿蘇中岳第一火口內。熊本縣知事木村敬21日對事故表示痛心，同時承諾竭盡全力搜救。對此，外交部今（21日）表示，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助，至於相關情形基於當事人及家屬隱私，不便代為回應。

