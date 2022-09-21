勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

▲雲林縣長候選人劉建國立委，當場為勞工向許銘春部長請命，期待更加改善勞工權益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部勞工保險局雲林辦事處原位在斗六圓環旁，不論是在停車問題或者進出口狹窄等較為不便，為服務雲林縣勞保、農保及國保等被保險人將近40萬人，遷移至榮譽路原榮民服務處位址。今天（21）日揭幕茶會，勞動部長許銘春特別到場了解新辦公室運作情形，雲林縣長候選人劉建國立委，當場為勞工向許銘春部長請命，期待更加改善勞工權益。

雲林縣長候選人劉建國立委表示，雲林縣光勞保被保險人就有約22萬人，因此新辦事處對照先前舊辦事處，空間差異是非常大的。今天特別來向辛勞的辦事處人員道賀，也感謝許銘春部長，重視雲林辦事處同仁辦公的空間，同時考量到洽公民眾的使用環境，對於許部長勇於承擔，積極的相挺，真的感受到非常溫暖。

劉建國指出，去年他與許銘春部長的共同努力下，《勞工職業災害保險及保護法》單獨立法通過，也因為本法的訂定，可以為比較弱勢的勞工或非典型的勞工，來做法律上的保護跟保障，這也都是許銘春部長願意扛起責任，否則沒那麼容易處理。

劉建國更提到，從總統蔡英文執政至今，連續7年調漲基本工資，時薪從2016年120元起，到今年2022年是168元，明年1月1日也已經拍板，將調升至176元。同時基本月薪，從2017年20,008元，到現今是25,250元，一樣明年1月1日也將調升到26,400元，這對勞工來講，都是非常正面，也是政府挺勞工的積極作為。

勞動部長許銘春表示，很感謝劉建國委員以及在地工會理事長等共同協助，讓我們有這樣便利用寬敞的地方來為勞工服務。新的辦事處，除了原有服務外，也因應數位科技時代，提供數位化的服務，民眾來到這邊，透過平板，就可以查閱想要內容，由於未來勞保的業務量非常大，因此未來會持續朝數位化方向來前進，讓民眾使用服務時更加便利，達到簡政便民的目標。

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