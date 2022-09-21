被嗆為柯文哲選總統而來　高虹安駁柯建銘：他不是我爸沒那麼偉大

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前替黨內新竹市長候選人沈慧虹站台時，批評民眾黨新竹市長候選人高虹安對新竹市毫無感情，是為了民眾黨主席柯文哲選總統而來。對此，高虹安21日批柯建銘用帶有攻擊性、特定政黨傾向的想法去看每一個人，反問「柯文哲又不是我爸，也不是我的誰，我為什麼要為了他參選？」

高虹安中午接受媒體人黃光芹專訪時，被問到柯建銘指控她是為了柯文哲才選總統，她反擊，對於每一個人，參選都是很重大的決定，「柯文哲又不是我爸，也不是我的誰，我為什麼要為了他參選？」

高虹安指出，之前很多人鼓動她參選新竹市長，但很多理由都不是很正當，比如說民調很高、比民眾黨在其他縣市好很多，值得一拚，或是新竹是柯文哲的故鄉，你要幫柯文哲一下等等，這些理由自己去年已經聽過，但不是構成一個人去參選的理由。

高虹安說，她在新竹市生活的這一年內過程，看到新竹市的樣貌跟市民感受，在這些交織、堆疊情況下，才會決定參選。

高虹安又說，柯建銘用個人帶有攻擊性、特定政黨傾向的想法看每一個人，都好像很惡意，「柯文哲沒有到那麼偉大，可以決定我的人生應該怎麼走」，更何況選舉也不是簡單的事情，真的不要惡意地把別人的好意，或自己參選的決定，加上十惡不赦的罪。