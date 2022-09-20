女辦事員挪用3千萬！雲林某儲蓄互助社爆掏空案　社員守候討錢

▲雲林縣崙背鄉某儲蓄互助社爆發掏空事件，消息傳出後，許多社員前往該社服務據點守候，希望拿回血汗錢。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣崙背鄉某儲蓄互助社，爆發女辦事員疑似掏空挪用社員儲蓄互助金3千多萬元事件，該女辦事員也未出現上班，社員怕儲蓄金領不回來「倒會」，消息傳出後，許多人前往該社服務據點守候，要求總會及縣級區會還給他們辛苦工作賺來的血汗錢及退休金。

雲林縣崙背鄉「崙光儲蓄互助社」，成立10多年擁有500多位社員，社員以退職公教人員、農民為主，一直運作正常，本月7日中秋節前，突然傳出一位陳姓女辦事員疑似挪用竊取社員儲蓄金3千多萬元，陳女則未到班，該互助社也不知情，陳女何時開始掏空竊取互助金，目前統計約遭挪用3千多萬元，如何處理無給社員說法，社員擔心人去樓空，每日守候互助社等待領回儲蓄互助金。

投訴者廖先生表示，全家一共有10個人在崙光儲蓄互助社辦理儲蓄存錢，加起來一共約100多萬，據知全部社員所存的錢約3千多萬全遭一名女辦事員私自挪用，廖先生說，一開始是有社員收到對帳單，發現實際存入應有50多萬，但帳存款記錄單上僅剩8千元這才讓整起事件曝光，雖然互助社9月7日將這名女辦事員停職，但是未見有其他求償作為，甚至也沒報案，等於讓她逍遙法外。

▲投訴者廖先生表示，雖然互助社9月7日將這名女辦事員停職，但是未見有其他求償作為，甚至也沒報案，等於讓她逍遙法外。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖先生指出，互助社的理事監事都雖然都是經過推選，但都是無給職，互助社上面還有協會在督導，這監督不周應有責任。據了解女辦事員已任職十多年，大家都因為太信任這位辦事員，不少人將儲蓄簿直接交給辦事員，沒想到這些人的錢更是都沒儲蓄紀錄，一個月數百、數千不等交給女辦事員。

一名康姓婦人拿著互助會給的「收回存摺憑單」表示，平常務農省吃儉用，三不五時兼差田間零工多攢的幾千塊甚至連父親過世留下的手尾錢也都存進去，16年來陸續已存了42萬，點點滴滴都是血汗錢，存這邊的原因是，利率較銀行高一點點。

▲康姓婦人出示手機翻攝的互助會給的「收回存摺憑單」表示，互助會的理監事幹部一直說一定會處理，才沒進一步報警，讓他們處理看看。（圖／記者蔡佩旻攝）

康婦說，曾經因為家中需要用錢來互助社要領20萬，辦事員勸她不要領，安撫說存錢有人身保險，錢放著萬一發生事故過世，家人可以來領回多一倍的錢，所以當時聽信辦事員的話，沒有把錢領出來，而去找親友借錢。被問到怕不怕錢領不到，康婦表示「當然怕」，但就是覺得，既然互助會的理監事幹部一直說一定會處理，才沒進一步報警，讓他們處理看看。

▲康姓婦人出示手機翻攝的互助會給的「收回存摺憑單」，股金最後結餘427214元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

爆發互助金遭挪用的崙光儲蓄互助社附近居民私下透露，該社社員已有連續10多天守候進入該社，只知道發生運作好像有狀況，之後才知道是爆發財務問題，聽聞陳姓女辦事員還在鄉內，未捲款而逃。根據了解，崙光儲蓄互助社社員儲蓄互助金遭竊取挪用已有多位受害社員向警調報案，目前警調偵辦中，對於偵辦進度均不願證實，僅表示無法對外說明。

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