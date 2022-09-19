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社會 社會焦點 保障人權

獨／酒後不爽家人碎念　20多歲男翻桌洩憤遭警帶回

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一家知名餐館今（19）日晚間發生顧客餐間衝突「翻桌」，杯盤碎裂聲四起嚇壞現場其他顧客，瞬間都外衝四散。業者見狀立即報警，斗六警分局獲報迅速派出多名警員到場，將肇事者氣焰壓制，並帶回派出所釐清。業者氣憤表示，營業二十多年從未見過如此離譜狀況，太扯了！

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，一名年約20多歲男子「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六桃花源餐廳為國內知名餐館，雖地處巷弄賓客時常絡繹不絕，古色古香的紅磚屋與隔間包廂，是許多遊客、饕客與家庭親子聚餐及宴客餐廳首選。今日晚間19時40分突然最內角小包廂傳出叫吵鬧囂聲，不一會兒夾雜著乒乒乓乓碗盤破裂聲，還傳出小孩哭聲。服務員見狀恐怕其他顧客受到波及，立即將外場其他顧客不收費先請離場，更嚇得報警直喊「快派快打部隊來啦！」

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻攝）

整個包廂被砸得亂七八糟，白瓷碗盤、玻璃杯、酒瓶全碎裂在地，除滿地夾雜爐具、吃剩的食物、菜渣等，連玻璃隔間版都被撞得脫離軌道；服務員指出，一桌大約10餘人，疑似都是親戚，用餐接近尾聲，剩菜也已打包完畢，未料突來的翻桌把大家都嚇壞了，前面的顧客沒來得及結帳，怕會一路打出去只好都先請離開。

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者報警後首批警員在19時46分到場，警員立即直奔包廂喝止正在與他人爭論的翻桌男子，男子被警員喝斥後立即噤聲，頻頻向警察道歉，同桌另名男子亦頻頻向警方表示「沒事！沒事！我跟他講就好」。警員立即向其說明非解釋衝動誤事即可作罷，該行為涉及社維法及毀損罪，並將該男子帶回派出所釐清案情。

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，業者撥打110僅花6分鐘警員立即抵達控制現場。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，該桌用餐成員均為親戚關係，因動手男子日前發生車禍案件待處理，席間長輩對其頗有微詞並加以指正，未料男子酒後三巡略顯不服，突然站起大小聲，接著便動手將杯盤餐具包含水晶轉盤一併推到地上，同桌還有約5歲幼童也嚇得哇哇大哭。

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲包廂隔間遭砸毀，軌道損壞無法歸復，業者表示損失尚待裝潢公司前來估價。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者表示，開店營業20餘年首次遇見這種狀況，從來不相信善良純樸的斗六會發生這種事情，相當痛心，除了餐具與桌椅之外，裝潢隔板也遭毀損，確實損失部分須待專業裝潢師傅來估價。

▲斗六知名餐廳今日晚間發生顧客酒後脫序，「翻桌毀裝潢」遭警壓制帶回送辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲脫序男子遭警方帶回派出所釐清案發狀況，同桌家人向業者（右）頻頻向業者道歉。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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