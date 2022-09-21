中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」　網友：這麼容易被摸頭

記者陳凱力／新竹報導

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安的失言風波，中華大學學生會稍早也發出聲明，表示高虹安昨晚已經向學生會傳送影片表達道歉之意，學生會欣然接受道歉，同時表示，希望外界能給予中華大學更多的信心與支持，讓他們持續成長！



▲高虹安針對失言一事向中華大學表達歉意，校方與學生會均表示接受。（圖／翻攝中華大學學生會）

聲明稿全文

高立法委員虹安於昨日9/20上午所舉行之記者會，會中提及本校「中華大學夜間部」一詞，並造成學生誤解及不適，本會已於昨晚聯繫高委員辦公室，請高委員對此不當說詞給予正面的回覆。

高委員辦公室也於收到訊息當下，給予正面回覆，並於昨晚向本會傳送道歉影片，以表歉意。

本會也於今日將影片公告至官網上，供所有關心此事的師長、校友及學生們閱覽，本會也欣然接受高委員虹安的道歉。

中華大學創立至今已三十多載，培育優秀人才無數，並且仍舊努力於教育界耕耘，希望大家能夠給予中華大學更多的信心與支持，讓我們能夠持續成長！

中華大學學生會

20220921

對於高虹安失言風波，校方下午也做出回應，表示接受高虹安道歉，至於演講則尊重學生會決定，同時表達立場，希望政治與學術不要混為一談，傷害校友也造成校方困擾。

聲明稿全文

一、針對立法委員高虹安因昨日失言向中華大學師生道歉乙事，校方接受高委員的道歉，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定。希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。

二、根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。

三、校長劉維琪勉勵學生要有自信，精進學業，陶冶品德，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。

中華大學秘書室

2022年9月21日



不過，網友似乎比學生反應更大，對於高虹安的道歉不太買單，在貼文下留言討論「有誠意是要單獨錄製向學校道歉，拿發給各大媒體的，道歉真廉價，被高看不起應該的」、「中華大學有骨氣一點啦，高某人根本瞧不起你們 ...為了選舉才低聲下氣，還欣然接受道歉咧，可憐啦」、「虛心檢討改進不是用說的，人在第一時間說出的話往往就是心裡最真實的一面。」、「她還要來？？ 天啊」、「這麼容易被摸頭？我沒感覺到她有道歉的誠意啊.....他只是說用了不精確的字眼，而不是說抱歉我不該歧視中華大學」。

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