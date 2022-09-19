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社會 社會焦點 保障人權

雲林惡火噬25車赫見「Lancer EVO」　網嘆：世上又少一台了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際農機展昨(18)日下午停車場發生火警案件，因場地鋪設為乾燥稻草，風勢助長火勢一發不可收拾，總共燒毀25輛汽車，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及菸蒂原因，經檢視起火車輛底盤，不排除高溫排氣管、觸媒轉換器及車輛機械問題導致，最快明日會將鑑定報告送出。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際農機停車場大火吞噬25車，消防人員灌救時發現其中竟有一輛已停產的收藏車EVO，網友驚呼「世上又少一輛」。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨日惡火燎原瞬間吞噬25輛汽車與另有1車因煙燻受損，總共26車而引起地方譁然，除針對起火原因議論紛紛，也對於後續理賠疑問各方討論，另有眼尖民眾發現與起火車輛相鄰的，竟是罕見收藏車「Lancer EVO」是三菱汽車在2016年正式停止生產的性能房車。網友驚呼「這台是正Evo4、4WD的」、「我說真的我看的很心痛」、「夭壽，世上又少一台了」、「真的很可惜」。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局長林文山指出，起火車輛應可確定為這部黑色休旅車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局事後於現場立刻成立前進指揮所，協助車燬民眾處理後續事宜。今日上午火調人員進駐調查，消防局長林文山今日受訪指出，煙蒂及人為因素確定排除，再經檢視起火車輛之底盤判斷，不排除排氣管高溫、觸媒轉換器或車輛老舊致機械零件故障所引起雜草起火延燒等三因素。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林農機展停車場稻草地停車場大火，清點車輛半毀5部、全毀20部，計小貨車1輛、自小客24輛。（圖／記者蔡佩旻攝）

林文山表示，起火車輛應該可以確定是10年車齡之黑色休旅車，至於涉及責任，目前車輛還有起火因素要再近一步確定，明日鑑定委員再研討、研究出確定因素，預計明天寫出原因鑑定報告書函送虎尾警分局。

雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇表示，目前處理進度車主資料建立完成，活動保險部分已請廠商進行辦理公共意外的保險，保險是以整個展覽為主，所以停車場是包含在內，而檢視保險合約內容，「單一事故保障財物損失最高理賠200萬」。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今表示，已由雲林縣政府秘書長室與社會處成立專責小組，針對因此造成生活困難的車主進一步協助。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡耿宇說，目前等候火警事故調查原因出來，再看相關理賠，「是不是25輛車一共賠200萬，還要待確認」，保險理賠的總金額額高達5千萬，端看到時候再檢視是否有空間來協助車主爭取損失。

雲林縣長張麗善表示，針對所有車主的權益及保險公司應協助部分，雲林縣政府與所有的相關主辦單位會負起責任，盡量協助車主能夠獲得應有的權益與保障。第一個將會由消防局會將起火原因經火災調查後釐清，第二個我們會站在鄉親的權益盡力協助，讓他們得到最好的保障。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警消人員進行車輛灌水降溫時，發現該車為罕見收藏車「Lancer EVO」，已於2016年正式停產之性能房車。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善提到，另外急難輔助的部分，由雲林縣政府秘書長室與社會處成立專責小組，將一同來協助這短暫時間裡受害車主沒有車子，或是生活上面臨困頓的現象，專責小組會進一步關心瞭解狀況，再一步協助。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲驚見一片車屍中竟出現罕見收藏車「Lancer EVO」燒到剩骨架，網友大嘆「世上又少一台了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外，除了展場所投保活動意外險之外，虎尾一家產險公司林姓襄理表示，如受害車主的車輛有保乙式以上的車體險，則先可向保險公司申請出險，全毀車最高可依保單上載明車子的殘值，全額賠償。而保險公司取得代位求償權利後，將會再對展方主辦單位進行求償。

▲雲林國際農機停車場火警案，雲林縣消防局長林文山今日再度回到火警現場，表示初步排除人為縱火及煙蒂原因。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲驚見罕見收藏車「Lancer EVO」燒到剩骨架，網友大嘆「世上又紹一台了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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