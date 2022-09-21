高虹安委屈淚灑直播間　鄭運鵬：可以理解「但說詞危險」

▲高虹安今天參加節目錄影時，忍不住淚灑直播間。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉嫌抄襲，20日因脫口「戰學歷」引發批評，她21日中午接受網路直播節目「新聞部芹菜」專訪時一度流淚、哽咽、中途離席，引發討論。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬下午受訪表示，他可以理解高虹安的委屈，但是市長應該照顧弱勢、去除明星學校的標籤化，高的說詞比較危險。

高虹安昨天舉行記者會回應涉抄爭議，會中脫口「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」等語，引發歧視的質疑，而高今天中午受訪表示，自己的發言被斷章取義，她想表達的是自己不是新竹市前市長林智堅，「我根本不可能自稱學霸」，因為在北一女、台大看到很多天才，而且她也無法控制媒體這樣說。

對此，鄭運鵬今天下午接受媒體聯訪時說，選舉難免會有攻防，會有情緒，這個他覺得無可厚非，也可以同理高虹安的心理狀態，但是對自己來說，高虹安的說辭比較危險，亦違反了這2、30年來教育改革的大方向，也就是除去明星學校的標籤化。

鄭運鵬表示，萬一高虹安當了新竹市長，她對於教育，要怎麼樣處理弱勢家庭？面對這些在考試、生活安排方面沒有優渥條件的人的時候，政府應該照顧弱勢的人，而不是像高虹安這樣子的態度，「她覺得委屈這個我也可以理解，但是她要知道說，她現在參選的是市長，她要處理的是教育的問題，有弱勢的家庭，他可能天資聰穎，但是家庭環境不好，沒有辦法像她這樣子，步步高陞，那些人才是市長要照顧的」。

鄭運鵬談及，希望高虹安可以理解，大家並不是要跟她比學歷，而是說這樣的教育方向，以及照顧市民的方向，「她的心態上面來說，未來她可能會放更多的資源在強勢者，而不是在弱勢的人身上，我覺得這一點是我覺得比較需要被注意的」。