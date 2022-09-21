展現貼近民眾精神　民眾黨雲林縣黨部與蔡壁如服務處合併運作

▲台灣民眾黨雲林縣黨部即日起遷至斗六市明德路，與雲林縣議員候選人林靖冠服務處、立法委員蔡壁如雲林總服務處合署運作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣民眾黨雲林縣黨部原址位於斗六市慶生路，雖是獨棟辦公樓，但附近缺乏停車空間。今（21）日起遷至明德路，與雲林縣議員候選人林靖冠服務處、立法委員蔡壁如雲林總服務處合署運作，黨部主委陳天星表示，三個單位分屬中央、縣及政黨，展現民眾黨積極接近基層民眾的用心與態度，與傳達民眾的心聲。

台灣民眾黨雲林縣黨部主委陳天星說明，因為常有民眾詢問、想至縣黨部洽辦事務或反應心聲，停車與交通的問題卻難以克服，在徵得縣議員候選人林靖冠同意後，決定將雲林縣黨部與縣議員候選人林靖冠服務處合署運作。

陳天星指出，縣議員候選人林靖冠兼任民眾黨雲林縣黨部副主委，也是立法委員蔡壁如的雲林總服務處執行長，所以，林靖冠的競選服務處也是立委蔡壁如的雲林總服務處；而縣黨部遷移至林靖冠的競選服務處合署運作，也等於將三個單位的服務結合成為「單一窗口」，民眾反應的心聲，都可以由這三個單位分別傳達給中央黨部、立委蔡壁如及與縣議員候選人林靖冠相關的其他黨內民意代表、候選人。

陳天星表示，台灣民眾黨今年首度投入基層選舉，雲林縣只提名第一選區縣議員候選人林靖冠、第三選區縣議員候選人陳乙辰、第六選區縣議員候選人王新堯，就是要以「精銳之士」帶領民眾黨扎根基層，為鄉親開創「民眾新希望、雲林新力量」；而合署運作，就是開啟台灣民眾黨在雲林縣與民意結合的大門，鄉親暢所欲言，民眾黨全力用心經營基層。

▲台灣民眾黨雲林縣黨部即日起遷至斗六市明德路，與雲林縣議員候選人林靖冠服務處、立法委員蔡壁如雲林總服務處合署運作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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