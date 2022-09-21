「張姐來了」假冒張麗善名義加LINE　民眾打臉：縣長這麼閒嗎？

記者蔡佩旻／雲林報導

距離選舉剩67天，昨日有雲林民眾突然收到雲林縣長張麗善LINE加好友並問候，字裡行間並不像是縣長本人，直覺是盜用張麗善的照片及名字，事後將對話截圖廣傳到LINE群組，提醒帳號非張麗善縣長、呼籲大家提高警覺防詐騙。張麗善今（21）日證實遭冒名，並表示，其動機尚未查明，也請民眾不要輕信。

▲雲林縣長張麗善遭盜用名義透過LINE向民眾問候，張麗善今早證實，已透過警方協助了解，目前其動機尚不明。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨日深夜22時21分有民眾在LINE社群《幸福雲林大家庭》中，貼出疑似雲林縣長張麗善主動向民眾加好友問好，最上方顯示「請確認是否要將此人加入好友」，小小大頭貼就是張麗善的照片，名字也一字不差，對民眾問候「小許，近期工作順利嘛？」民眾反問：是誰？；冒用者回覆「張姐」，而該民眾反應機警，用「冷汗直流」的貼圖回應「縣長這麼有空閒嗎？」接著截圖宣導鄉親不要上當受騙。

▲昨日民眾收到不肖人士盜用雲林縣長張麗善名義加入好友問後。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善今日上午參加「失智症社區安全照啟動記者會」時受訪表示，基本上已經通過警方協助了解照片與名字遭冒用的情況，到底什麼時候開始、到底從哪個網絡平胎開始等，目前尚不曉得詳細狀況如何，但重要還是要澄清，「我個人的臉書與LINE都是有在管理的」。

▲民眾直接反問是誰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，希望鄉親不要誤傳或誤信，可以知道真正的臉書是有經過藍勾認證。並指出，目前已經向冒用者提出警示與警告，希望在這選舉當中亂用或是誤用或是用這樣的行為來企圖破壞選舉，「這是非常不好的行為」。

▲冒名者回應「張姐」，讓民眾哭笑不得，以冒冷汗的貼圖回應：縣長這麼有空閒嗎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



針對近期有不肖人士盜用張麗善縣長名義與照片，以line帳號詐騙鄉親個資，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，縣府對此種違法惡劣行為表達嚴厲譴責，目前已向LINE官方反映，也向雲林縣警局刑警大隊報案；呼籲鄉親勿於網路上提供任何個人資料，並認明有LINE標示的「銀色盾牌」認證標誌，才是張麗善縣長的官方帳號。

▲民眾將冒用者的對話截圖上傳社群，宣導鄉親不要上當受騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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