《台北·萬安》上市　蔣萬安哽咽謝石舫亘：「沒有她，書沒法完成」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（24）日舉行《台北·萬安》新書發表會，蔣萬安致詞時哽咽感謝太太石舫亘，表示「沒有她，這本書沒辦法完成」。





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



蔣萬安下午於市府官邸藝文沙龍表演廳發表新書，現場擠滿支持民眾，也開放讀者問答與互動。蔣萬安在致詞時表示，這本書的完成，必須感謝三個女人，第一個是天下出版社團隊，以及台中市長盧秀燕，在百忙之中仍抽空為他寫下推薦信；最後則說「沒有意外，第三位要感謝的就是太太，沒有她，這本書沒辦法完成。」蔣萬安語帶哽咽、眼眶泛紅。

蔣萬安新書《台北·萬安》共有16章，內容談及包括「蔣」家姓氏與政治受難者、赴美求學、矽谷新創律師過往到立院菜鳥等歷程，書也有針對台北市都更議題、新創及未來擘劃。

書籍簡介中寫道，蔣萬安雖然在求學路上表現傑出，卻是班上永遠的第二名；正因為知道自己不是天才，他把一百多位立委的質詢影片全部看過一遍，才學會怎麼問政。他在求職路上積極進取，卻無預警地被公司裁員；正因為感受過失業的痛苦，他堅守立場、維護勞工權益，成為新一代立院「站神」，蔣已在心中坦白分享他「很ㄍㄧㄥ」的形象背後，外界所不知道的他。

蔣萬安太太石舫亘也寫下推薦序，指出蔣萬安不是絕頂聰明的人、也不是獨裁的領導者，很懂得集體領導的智慧。這也是為什麼，每個人都有自己的專長，大家還是願意跟隨他；每個人都有自己要維護的價值，大家還是願意付出、幫助他。

台中市長盧秀燕則寫道，蔣萬安的個性耐操又耐煩，質詢時有數據、有法學專業，而且從不盛氣凌人，更不會流於叫囂謾罵。一位有內涵、有實力，卻能保持謙遜心態，讓自己隨時處於學習當中的政治人物，是很難得的。





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）