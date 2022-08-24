阮昭雄率3議員參選人「見偶像」　替5000公里超馬老爹羅維銘加油

▲阮昭雄為亞洲超馬老爹羅維銘挑戰5000公里加油。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台灣超馬老爹羅維銘8月下旬將出發紐約，參加2022 Self-Transcendence 3100 Mile Race「超越自我3100英哩挑戰賽」。對此，同樣熱愛運動的台北市議員阮昭雄，24日率領趙怡翔、林延鳳、顏若芳等人，一起為羅維銘加油，並請他現場指導起跑姿勢。

2021年時，羅維銘耗時近49天完成紐約超越自我3100英里（近5000公里）挑戰賽，成為賽事舉辦25年來首位完賽的亞洲選手，並獲得亞軍殊榮，被譽為亞洲之光。

阮昭雄表示，他挑戰過半馬及全馬，今天抱持著見偶像的心情，來為羅維銘挑戰艱難的超馬加油打氣，羅維銘不只透過跑步完成人生實踐，更勵志的是，他以58歲的年紀持續挑戰極限，激勵更多有志之士，不管在哪個年紀，有想做的事情就盡力完成。

阮昭雄也說，選舉是跟時間賽跑的過程，如同一場超級馬拉松，今天號召師弟、師妹來共襄盛舉，祝福羅維銘的出征能發光發熱，請好朋友們一起為他加油。

身為市議員參選人的趙怡翔表示，自己致力於推動城市外交，城市外交和運動外交一樣，都是台灣軟實力的象徵，羅維銘這次前往美國，到訪紐約、華府，他可以牽線協助，集結台美人的力量一起為他加油。

他認為，羅維銘不只代表自己，也代表台灣兩千三百萬人民的期待，希望各地台灣人一起為他加油，祝福他跑出最佳成績。

顏若芳則表示，選舉就像馬拉松，歷時很長的時間，就像跑超馬一樣，跑到最後不是在跑步了，而是在跑意志力，依靠強大的意志力才能抵達終點；而林延鳳說，運動是最沒有分藍綠、族群的，對每個人都是身心靈療癒的過程，希望他未來能夠進到議會，協助基層爭取運動訓練資源，讓台北市的運動風氣、環境以及運動人才的培育，都能越來越好。