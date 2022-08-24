民眾黨團批監察院護航陳時中　蔡壁如：監察權早已名存實亡

▲邱臣遠、蔡壁如24日召開「監院未糾正3+11政策！只拍蒼蠅不打老虎」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

監察院22日公布「3+11」調查結果，指中央流行疫情指揮中心此決策考量有所本，且相關法令亦未明確規範指揮官決策前是否應製作及公開會議記錄，但衛福部未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。對此，民眾黨立法院黨團24日表示，3+11導致台灣進入三級警戒、萬人確診、800多人死亡，監察院不敢糾正，只說要檢討，明顯幫前衛福部長陳時中護航。

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如24日召開「監院未糾正3+11政策！只拍蒼蠅不打老虎」記者會。邱臣遠表示，攸關800多條人命的3+11到底有沒有會議紀錄，衛福部不斷說謊，最後監察院報告證明3+11沒有任何會議紀錄，如此重大決策衛福部卻草率以對，足見政府散漫，到底出席3+11會議的專家是誰，衛福部也說不清楚，此事涉及醫學專業，如果沒有納入醫學專家意見，指揮中心就自己決定，就是政治凌駕專業。

邱臣遠指出，陳時中以拖帶騙只會說「我負責」，最後無所作為拍拍屁股辭職參選台北市長，監察院報告也只輕描淡寫「衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進」，還說沒有會議紀錄也不違反規定，如果身為國家最高監察機關連糾正都不敢，那就把資料送到立法院，攤在陽光底下供大眾檢視。

蔡壁如則說，從這次的監察院調察報告可以清楚看到，監察院完全在護航行政院，只有提及衛福部應修法明定指揮中心作成決策的法定程序和備存文件，重重舉起又輕輕放下，監察權早已名存實亡。

蔡壁如直言，面對外界對於3+11沒有會議紀錄的質疑，陳時中數次宣稱「我負責」，但所謂責任政治不是「找一個人負責」就完事，社會各界如何得知3+11是基於專家學者的建議，還是決策者自己專斷獨行的政治考量？在真相大白之前，陳時中就蓋牌高喊負責，根本就是心裡有鬼不敢公開。政府不該遮遮掩掩迴避監督，應該公開透明，勇於承擔。

民眾黨團呼籲，只喊口號無助釐清真相，政治也不該凌駕專業意見， 把資料全數攤在陽光下公開檢視，是政治人物負責的最低門檻，切勿再把說謊變成常態、隱瞞錯當負責。