盧秀燕請假輔選第一人！透露曾私下勸蔣萬安：別為選舉改變





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安新書發表會，台中市長盧秀燕遠距致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（24）日舉行《台北·萬安》新書發表會，請出特別來賓、台中市長盧秀燕。盧透過視訊站台，強調蔣萬安是第一位讓她請假參選的人，也叮嚀因此蔣萬安不必為了選舉改變，他一定會當選。

盧秀燕在視訊中透露，蔣萬安在參選初期曾經感到很苦腦，擔憂自己政治性格不夠，並私下向盧秀燕請教。盧說，大家對蔣萬安「愛之深責之切」，很多人要他講話在犀利且強烈一點，選舉性格很不夠，所以很多人給予指點，但她卻是獨排眾議，認為大家會欣賞這樣文質彬彬的的蔣萬安，不需要為了選舉而做改變。





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

盧秀燕表示，蔣萬安在擔任立委期間以民為本，同時具備外交與法律專業，這是台北市民需要的市長，他也一定會當選。盧也回顧，蔣萬安出身外交世家，他也比其他候選人了解如何推廣城市外交，具備高度國際視野，台北市需要繼續發展、發光發熱，是國際上的一流大城；如果市長年輕有活力、溫文儒雅，也對國際事務上非常嫻熟，他相信蔣萬安就是這樣的人選。

盧秀燕也提及，蔣萬安是立法院厚生會的秘書長，當年已是六屆資深立委的親至蔣萬安辦公室拜訪徵詢，而當年對他的推薦也是出自肺腑之言，「我覺得他一定會當選」，因為台北市是國際城市，且市民的水準非常高，眼光也非常好，蔣萬安最具有擔任市長的條件。





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）