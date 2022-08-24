回憶殺來了！彰化慶祝建縣300年　大型民歌演唱會登場　

▲彰化縣長王惠美與民歌王子施孝榮共同合唱「木棉道」。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

5、6年級回憶殺來了！彰化縣即將邁入建縣300年，彰化縣政府將於9/3、9/4日晚間，在員林市圓林園分別舉辦國際級音樂會及大型民歌演唱會，現場邀請民歌王子施孝榮、葉佳修等8人演唱，縣長王惠美今天召開記者會時也與施孝榮共同合唱「木棉道」，陪伴鄉親穿越時空，帶領縣民重溫校園民歌的溫馨時代。

今天在記者會上，主辦單位原本安排施孝榮獨唱「木棉道」，施也邀請王惠美上台一起合唱，台下的來賓全沉醉在施渾厚的歌聲下，曲畢掌聲連連。





王惠美表示，彰化縣即將邁入建縣300年，彰化縣政府也在各地辦理優質的大型表演，配合中秋節的到來，將於9月3日（星期六）晚上7時30分邀請長榮交響樂團，以及9月4日（星期日）晚上7時30分安排民歌演唱會，一連兩天晚上在員林市圓林園有2場大型音樂演出，皆免票入場。

校園民歌47年來風靡全國，活動中將邀請「原汁原味」的民歌手，歸人沙城-施孝榮、民謠創作才子-葉佳修、三金歌王-殷正洋、化裝舞會-于台煙、默契組合-南方二重唱、校園民歌女神-王海玲、深情民歌王子-李明德等共8位歌手共同演出，以悠揚或高亢的歌聲，充分展現彰化新活力特色。

王惠美指出，長榮交響樂團，有18個國家、35個城市的演出經驗，是全台目前唯一，也是國際間少數由民間經營的職業交響樂團，本次演出由莊文貞老師擔任指揮，莊文貞是現任長榮交響樂團駐團指揮，台師大音樂系指揮碩士、同時也榮獲國立維也納音樂暨表演藝術大學高級指揮文憑。音樂會搭配美聲女高音楊令璿共同演出，有許多鄉親們耳熟能詳的樂曲，希望大家能共襄盛舉。