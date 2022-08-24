讚新竹市4大優勢...推太空中心擴建續留　沈慧虹：新的護國神山



▲沈慧虹今發表太空產業政策，提出爭取國家太空中心擴建續留，以及設置火箭研發微型基地政策。（圖／沈慧虹競辦提供）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今(24)日發表太空產業政策，爭取國家太空中心擴建續留，以及設置火箭研發微型基地。沈慧虹強調，太空產業將是新的護國神山，新竹市具備半導體資源、酬載技術、火箭技術與人才，未來全力支援太空技術研發，讓新竹、讓台灣更有國際競爭力。

沈慧虹說，將規劃透過策略型都市計畫，爭取國家太空中心擴建續留新竹市，同時引用火箭阿伯吳宗信所說「1個『入軌』火箭，需要2到3萬顆零件」，結合竹科X基地，引進AI、IOT與太空科技研發相關產業鏈，再搭配香山精密機械園區立體化，推動組件、模組製造，發揮龍頭型產業功能，可望帶動產業研發、生產與人才發展。

沈慧虹也提出設置火箭研發微型基地，作為火箭地面測試場域，她認為，這個基地屬於低空、穩定引擎的火箭測試，不是發射火箭高空測試，對環境影響也能降到最低。

沈慧虹列舉新竹市若發展太空產業的四大優勢，包含新竹科學園區具備太空產業必需的晶片技術、國家級太空中心在新竹30年來，已累積人才、技術、聚落基礎、儀科中心、國網中心等國家級研究中心具備關鍵儀器和技術、最後是ARRC(陽明交通大學前瞻火箭研究中心)也在新竹，具備研發和人才培育能力。

對於沈慧虹提出的想法，ARRC(陽明交通大學前瞻火箭研究中心)副主任魏世昕說，上個月全球首支具導控能力混合式火箭成功升空，未來將研發回收火箭、發射衛星火箭等技術，若新竹市若有適合場地，也樂觀其成。

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