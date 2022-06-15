　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士車衝人群　北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，該案於昨（14）日偵查終結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年4月9日進香團十多名成員於北港武德宮前廣場發生鬥毆，該案於昨（14）日偵查終結業已起訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港武德宮前廣場今年4月9日有進香團因毀損、口角糾紛引發有賓士車衝入人群遭砸，勸架、推擠大亂鬥案件，雲林地檢署今(15)日說明，該案於2022年6月14日偵查終結，將參與鬥毆之雙方共13人依刑法第150條第1項前段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌起訴。

雲林地檢署指出，本署檢察官蔡少勳指揮雲林縣警察局北港分局偵辦年4月9日發生於北港鎮武德宮前廣場聚眾鬥毆案件，經查，嘉義廣慶堂與彰化和美保生會館雙方成員分別前往進香，保生會館成員於廣場施放鞭炮時，燃及廣慶堂之神明鑾轎繡彩，雙方一言不合發生口角，雙方成員由廟宇內、牌樓旁、廣場周遭匯集至武德宮前廣場，繼而引發肢體衝突。

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，該案於昨（14）日偵查終結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，白色賓士衝入人群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署表示，承辦檢察官經檢視現場監視器畫面及證據，並傳訊相關人等後，於2022年6月14日偵查終結，將參與鬥毆之雙方共13人依刑法第150條第1項前段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌起訴。

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，該案於昨（14）日偵查終結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，雙方人馬扭打一團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署強調，本署張春暉檢察長到任後，既要求轄區司法警察就聚眾鬥毆案件，儘速啟動快打部隊，短時間內調度優勢警力，迅速、有效處理突發犯罪事件，以有效控制衝突現場狀況，展現公權力，保障民眾生命、身體、財產安全。

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，該案於昨（14）日偵查終結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，該案於昨（14）日偵查終結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►北港武德宮進香團開戰了！白賓士遭砸退　紫衣男偷開警車驚呆全場

►北港武德宮超萌虎爺立體悠遊卡　限量6千份今天上架開搶

►快訊／不講武德盃格鬥賽　雲林警南北再逮6人深夜移送

►雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

►大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？
罕見0人錄取！　這間大學申請「分發率0％」創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

2酒客嗆「刺青了不起喔」　KTV前毆2男女遭警快打壓制

進口白銀營收上億逃稅6千萬！他擺爛「不想繳」被管收進看守所

模範警28菁英名單出爐　總統蔡英文：未來重點是科技執法

中壢家具行大火延燒隔車行　業者抱怨「僅一條水線灌救」改口了

為了「少喝點」打成一團　保全抄鐵棍毆住戶...縫40針休養半年

苗栗坤輿掩埋場爭議　地檢署：1月就受理偵辦「偽造文書」了

爛醉到天亮！酒駕還耍帥　「高速過彎」失控撞爛3車...5路人輕傷

酒店妹欠款961萬挨告　中信銀前董座衰捲「毀損債權」

駐外館長揪當地女清潔工性交易！脫光共浴再嘿咻　懲戒結果曝

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

2酒客嗆「刺青了不起喔」　KTV前毆2男女遭警快打壓制

進口白銀營收上億逃稅6千萬！他擺爛「不想繳」被管收進看守所

模範警28菁英名單出爐　總統蔡英文：未來重點是科技執法

中壢家具行大火延燒隔車行　業者抱怨「僅一條水線灌救」改口了

為了「少喝點」打成一團　保全抄鐵棍毆住戶...縫40針休養半年

苗栗坤輿掩埋場爭議　地檢署：1月就受理偵辦「偽造文書」了

爛醉到天亮！酒駕還耍帥　「高速過彎」失控撞爛3車...5路人輕傷

酒店妹欠款961萬挨告　中信銀前董座衰捲「毀損債權」

駐外館長揪當地女清潔工性交易！脫光共浴再嘿咻　懲戒結果曝

全球500大富豪財富大跳水！身家蒸發逾41兆　「他」損失最多

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

工程師年薪250萬「揭背後壓力」淚：女兒不認識我！網1職業勸轉行

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

即／高雄爆工安意外！　 男墜地「背部插2支鋼筋」　

駐外館長揪清潔工嘿咻　懲戒結果曝

建築工摩鐵偷拍百名正妹嘿咻！曾潛妹子住處窺洗澡

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

屏東挖眼男關5年判太輕？法官解釋了

更多熱門

相關新聞

即／助確診亡者一路好走　雲林訂定統一收費4.5萬

即／助確診亡者一路好走　雲林訂定統一收費4.5萬

中央疫情指揮中心今（14）日公布新增確診COVID-19死亡人數為123例，雲林縣政府為避免染疫死亡遺體處理費用無統一標準，恐有業者漫天而喊價引發爭議，參考鄰近縣、市收費標準，大致落在4.5萬-5.5萬間。民政處與雲林縣葬儀商業同業公會共同研商，公布認定合理處理費用為4萬5000元。

雲林湖山水庫滿水位　半圓形瀑布如白絹浪漫

雲林湖山水庫滿水位　半圓形瀑布如白絹浪漫

男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

公用頻道影片徵件　「雲林尋光」總獎金35萬

公用頻道影片徵件　「雲林尋光」總獎金35萬

男遭私刑打死只押1人　2嫌無保請回檢提抗告

男遭私刑打死只押1人　2嫌無保請回檢提抗告

關鍵字：

北港武德宮聚眾鬥毆雲林北港警分局雲林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面