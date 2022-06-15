賓士車衝人群　北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴

▲今年4月9日進香團十多名成員於北港武德宮前廣場發生鬥毆，該案於昨（14）日偵查終結業已起訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港武德宮前廣場今年4月9日有進香團因毀損、口角糾紛引發有賓士車衝入人群遭砸，勸架、推擠大亂鬥案件，雲林地檢署今(15)日說明，該案於2022年6月14日偵查終結，將參與鬥毆之雙方共13人依刑法第150條第1項前段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌起訴。

雲林地檢署指出，本署檢察官蔡少勳指揮雲林縣警察局北港分局偵辦年4月9日發生於北港鎮武德宮前廣場聚眾鬥毆案件，經查，嘉義廣慶堂與彰化和美保生會館雙方成員分別前往進香，保生會館成員於廣場施放鞭炮時，燃及廣慶堂之神明鑾轎繡彩，雙方一言不合發生口角，雙方成員由廟宇內、牌樓旁、廣場周遭匯集至武德宮前廣場，繼而引發肢體衝突。

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，白色賓士衝入人群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署表示，承辦檢察官經檢視現場監視器畫面及證據，並傳訊相關人等後，於2022年6月14日偵查終結，將參與鬥毆之雙方共13人依刑法第150條第1項前段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌起訴。

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，雙方人馬扭打一團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署強調，本署張春暉檢察長到任後，既要求轄區司法警察就聚眾鬥毆案件，儘速啟動快打部隊，短時間內調度優勢警力，迅速、有效處理突發犯罪事件，以有效控制衝突現場狀況，展現公權力，保障民眾生命、身體、財產安全。

▲今年4月9日北港武德宮前廣場發生進香團鬥毆案，該案於昨（14）日偵查終結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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