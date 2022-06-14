絕美溢洪畫面曝！雲林湖山水庫滿水位　半圓形瀑布如白絹浪漫

▲湖山水庫然溢流，滿水順著半圓形溢流堤流下形成瀑布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年國內將雨量豐沛，連續幾波梅雨鋒面，全台水庫都大進帳，雲林湖山水庫5月底達滿水位，近日自然溢流，滿水順著半圓形溢流堤流下形成瀑布，潺潺流水順溢洪道直下，宛如白絹飄飄般浪漫，滿庫溢流盛況令人感動。

湖山水庫管理中心主任李炎任說明，湖山水庫總蓄水量5085萬立方公尺，水庫蓄滿水量約5087萬噸，今年雨水豐沛，2月就有降春雨，4、5月也有幾波鋒面帶來雨量，從清水溪引水到水庫蓄存，5月31日已達到滿水位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖山水庫滿水位的湖光山色讓人感到相當舒暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李炎任表示，根據氣象局預報6月還有幾波鋒面，因此從5月31日開始自然溢流，以目前蓄水狀況及水情看來，今年底前民生供水無虞，但仍呼籲民眾要節約用水，這幾天到湖山水庫的民眾看到滿水位限定的溢流畫面都超開心。李炎任提醒，水流從馬蹄形溢流堰順流到下游的梅林溪，雖然溢流並非瞬間大量排水，但下游地區民眾仍需提高警覺，留意梅林溪水位變化與安全。

▲湖山水庫然溢流，滿水順著半圓形溢流堤流下形成瀑布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林22歲男車禍大出血 台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

►確診死者走得匆忙 雲林縣6／18辦超度大法會以慰亡靈

►「八音才子」黃文擇靈堂設虎尾自宅 生前最關心「一件事」曝光

►1歲幼童發燒抽搐！家長緊抱奔派出所 警車開道助送醫



