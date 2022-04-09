北港武德宮前200人開打！白賓士遭砸退　紫衣男開警車驚呆全場

記者蔡佩旻／雲林報導

許多宮廟在今（9）日進行祈福進香活動，陽光高照也讓年輕人心浮氣躁，雲林北港武德宮前下午發生陣頭在廣場打群架，脫口罩、罵三字經、棍棒滿天飛，現場200人，也有賓士車衝入人群遭砸，勸架、推擠大亂鬥，過程被民眾拍下PO網，警方雖迅速到噴辣椒水勸離，卻發生民眾開警車衝進人群，引起熱議。

▲從警車下來的人身穿紫色衣服，走到車子後方沒戴口罩大聲嚷嚷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，下週農曆3月15日為財神爺趙公明誕辰，今日嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂前往雲林北港武德宮進香，合計約近兩百人，疑似因為神明鑾轎簾幕被鞭炮炸壞，引發雙方陣頭不爽，在廟前廣場爆發衝突，兩方人馬打成一片，棍棒神器丟擲叫罵，一輛轎車忽然衝進現場，也被用棍棒打退。

▲今日下午北港武德宮前發生陣頭大亂鬥，藍衣與黃衣陣頭打得不可開交，白色賓士衝入人群遭砸退。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警方獲報派出快打部隊趕到，以人牆將兩方隔開，但因進香團人多勢眾，仍爆發零星衝突，警方以噴灑辣椒讓雙方隔開，但隨即後方衝進一輛警車鎮住全場，仔細一看，從駕駛座下車的人身穿紫色衣服、沒戴口罩，不是警察讓全場傻眼。

▲今日下午北港武德宮前發生陣頭大亂鬥，一群2、30人徒手打群架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片拍到，陣頭雙方各約有二、三十人，分兩三處戰場開打，有人勸架有人叫喊，現場很快陷入一片混戰，雙方一下推擠，一下徒手追打，另一邊又是保特瓶、椅子、棍棒齊飛，前後混戰打了約十多分鐘。

▲警車衝入人群後，下車的竟是一名身穿紫色衣服的人，並未穿警制服。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局北辰派出所就在斜對面僅距離不到百公尺，警方接獲報案，第一波快打部隊馬上趕到，但警力有限，無法立即遏止，過程中更有一輛白色賓士轎車衝進現場，隨即遭人用棍棒砸破車窗攻擊，轎車馬上退離現場。

▲今日嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂前往雲林北港武德宮進香，合計約近兩百人。（圖／民眾提供）

支援警力陸續趕到場，噴灑辣椒水控制現場，將身穿不同顏色上衣的陣頭人員隔開，一輛警車突然衝進來，輪胎還發生刺耳煞車聲，警員一度以為是同事開警車進場喝止群眾，但下車的人仍對著群眾一番叫罵，另一名神轎隊的人趕緊把此人拉開，眾人開始熱議開警車的人到底是誰；警方將群架相關涉案的人與雙方陣頭負責人帶回警局釐清中，彰化保生會館1人受傷掛彩送醫治療需開刀。

▲白色賓士衝入人群，遭砸破車窗後，隨即退出廣場開走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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