雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

▲外傷中心林鎮江主任說明台大醫院雲林分院引進REBOA醫療技術，成功救治22歲車禍重傷病患。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地區十大死因中事故傷害占第六位，台大醫院雲林分院2016年9月成立外傷中心2018年11月派遣醫療團隊至美國進修學習，並引進「主動脈復甦性血管內球囊閉合術」成立REBOA小組。去年成功救治一名22歲因嚴重車禍導致骨盆腔嚴重變形併有出血性休克的青年，歷經多次手術與復健治療恢復健康。

台大醫院雲林分院急診去年12月21日上午接獲雲林長庚醫院緊急轉診電話，一名22歲的男性騎機車上班途中與另一位機車騎士相撞發生車禍造成骨盆腔嚴重變形，且因大出血在救護車上有休克的情況需要緊急治療。急診專科護理師接獲電話之後立刻通知外傷中心主任林鎮江並且啟動外傷小組及REBOA小組待命。

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傷患抵達急診時，已經呈現嚴重休克的狀態，經由緊急的REBOA救治技術，暫時穩住了生命跡象。病人再藉由後續的動脈血管栓塞治療術（TAE）和三次的骨折手術治療，歷經了一個月的漫長治療，病人終於保住了寶貴的生命健康出院，再經過三個月的復健治療，現今已經恢復健康，行走自如。

▲李姓男子去年12月上班途中遭遇重大車禍，骨盆重創且動脈大出血險喪命，台大雲林分院以REBOA救治技術及時搶救回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻攝）

外傷中心林鎮江主任表示，REBOA是Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta的簡稱，中文叫做「主動脈復甦性血管內球囊閉合術」，是近年新興的急救醫學技術。主要用於嚴重外傷出血性休克的病人，藉由放置血管內球囊在主動脈內來控制出血，增加後負荷來間歇性控置血壓。

這個技術會在病人的主動脈中置入一個小型球囊並且將其充氣，將充氣後的球囊阻擋動脈並暫時停止血流，形成假血栓狀態，病人短時間內仍可維持腦內與心臟的血液循環，替醫師爭取處理傷勢時間。如沒有該項技術，以往遇到大出血狀況，病患大多於短時間內失血過多即進入休克狀況，造成醫師只能維持在輸血與CPR急救療程，無法進一步找到出血處處理傷勢。

馬惠明副院長表示，外傷中心最重視團隊合作與搶救時效性，除了要求創傷小組在十分鐘內集結，與急診同仁合作進行各項進階急救與緊急決策，更要能在30分鐘內執行緊急重大外傷手術，之後更需提供多重科別及跨領域的加護醫療與復健照護一直延續到出院之後的工作與生活機能恢復。

今(14)日李姓男子與父母也特別帶著自家種植的哈密瓜出席，於現場感謝主治醫師與醫療團隊的全力救治。李父表示，術後約一個多月兒子就可以下床開始走路與復健，現在已經完全康復，台大醫療團隊從院護理師到復健科對病患與家屬都很有耐心並和氣，真的是非常感謝把我寶貝兒子的生命救回來。

▲李姓男子幸獲台大雲林分院以REBOA救治技術及時搶救回寶貴生命，與父母帶著自家栽種的哈密瓜現身感謝醫療團隊。（圖／記者蔡佩旻攝）

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