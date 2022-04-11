快訊／不講武德盃格鬥賽　雲林警南北再逮6人深夜移送

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林4月9日北港武德宮前發生來自嘉義市與彰化和美鎮的兩營陣頭，因燃放鞭炮不慎引發口角演變集體肢體衝突事件，火爆場面被現場民眾拍下轉傳各社交平台，事件曝光後成為社會矚目焦點。首批涉嫌聚眾鬥毆犯嫌有16名同日晚間即遭警方連夜拘提到案，另6名今（11）日警方兵分南北從彰化、嘉義逮回移送法辦。

▲4月9日在北港武德宮進香的兩團陣頭，因燃放鞭炮不慎致兩方人員口角後爆發肢體衝突，警方今日在逮6人到案移送。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

適逢大甲媽祖繞境期間，在多數警力投入安全維護勤務外，專案小組仍鍥而不捨比對監視器畫面、社群媒體及私人錄製之影像，輔以到案犯嫌供詞，釐清相關涉案人員，於4月10、11日陸續於嘉義市及彰化縣等地再查獲犯嫌6名移送地檢署複訊檢察官裁定以新臺幣3至10萬元不等交保，迄11日止本案涉案犯嫌共計22名，已全部緝獲到案。

▲4月9日彰化、嘉義市陣頭在北港發生群體鬥毆，當日警方即帶回16人移送。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

上週六（9日）適逢假日，前往北港武德宮進香人潮絡繹不絕，約下午14時許在武德宮前廣場，嘉義市廣慶團的神明鑾轎繡彩遭到彰化和美鎮保生會館燃放鞭炮時不慎炸傷毀損，疑因現場鑼鼓喧天彼此說話較為大聲，進而誤會在嗆聲，引發口角衝突，雙方一言不合又因人多推擠，演變成群體肢體衝突，一發不可收拾。

警方獲報後立即派出快打部隊，惟第一到場數人警力寡不敵眾，排解糾紛時警車一度遭失控男子擅自駕駛衝進廣場，也意外讓打架的兩方散開，而支援警力亦趕到現場掌控，糾紛才得以完全平息，鬥毆事件造成兩人受傷送醫，治療後傷勢穩定。

▲有鑒於4月9日雲林北港鎮發生陣頭鬥毆事件，雲林縣警局於大甲媽遶境期間加派警力，提高見警率以維治安。（圖／記者蔡佩旻攝）

當天案發後雲林縣警察局刑事警察大隊及北港分局組成專案小組，報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，並徹夜不眠追緝，首批涉嫌聚眾鬥毆犯嫌16名已於當日連夜拘提到案，於隔天（10日）清晨即依違反刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害及妨害公務等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，

▲擅自移動警車的江姓男子因未戴口罩，當日即遭北港警方開出傳染病防治法告發單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經檢方訊後駕駛白色賓士轎車衝進人群的江姓駕駛，依違反刑法妨害秩序、殺人未遂罪諭令6萬元交保；擅自偷開警車的何姓男子涉妨害公務但因善意獲裁無保請回；另其他在場參與聚眾鬥毆滋事及助勢者均依聚眾鬥毆罪諭令分別以3萬到10萬元不等金額交保。

▲駕駛白色賓士江姓男子，依違反刑法妨害秩序、殺人未遂罪諭令6萬元交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長李謀旺表示，此案發生後，經民眾於社群軟體轉傳，瞬間成為全國矚目案件，縣警局特責成專案小組務必迅速將涉案人員全數查緝到案,以安定社會民心，除嘉勉專案小組辛勞外，亦再次重申針對聚眾鬥毆者，警方將秉持強勢作為，嚴正執法立場，只要敢鬧事，一個一個抓，絕不放過任何滋事分子，恣意破壞社會秩序。

▲雲林地檢署檢察長洪家原昨日召集檢警開專責會議，加派警力提高大甲媽進香維安規格。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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