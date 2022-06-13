台中男疑債務糾紛遭私刑活活打死　2嫌無保請回檢方提抗告

記者白珈陽／台中報導

台中市盧姓男子疑與鄒姓男子有債務糾紛，鄒男11日凌晨率人至盧男住處將其強押上車，帶至南投水里一處民宅，以徒手、棍棒凌虐數小時，導致盧身受重傷，到院前即死亡。台中地檢署昨聲押涉案的鄒男、林男、陳男，台中地院今午裁定收押鄒男，但林、陳駁回聲請；由於檢警在現場查獲疑似犯案工具，檢察官認林、陳涉案嫌疑重大，將提出抗告。

台中地檢署主任檢察官卓俊忠表示，本案經調查，檢察官認鄒男、林男、陳男涉犯聚眾鬥毆、妨害自由、侵入住宅、傷害致死等罪嫌，傷害致死罪嫌部分，是最輕本刑7年以上重罪，昨晚向法院聲請羈押，其中鄒男聲押獲准，林男、陳男無保請回。

卓俊忠指出，檢察官認林、陳2人涉案嫌疑重大，將會向法院提起抗告。另外，黃男、黃男、許男等3名涉案人，僅涉犯侵入住宅、妨害自由等罪嫌，分別以6萬元至10萬元不等交保候傳。後續將指揮司法警察調查，釐清相關案情。

▲台中地檢署主任檢察官卓俊忠。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，盧男（32歲）疑與鄒男（26歲）等人有債務糾紛，11日鄒男等6人至盧男台中市住處談判，過程發生爭執，鄒男等人將盧男強押至南投水里一處民宅，進行長達數小時的私刑，造成盧重傷，直到鄒男等人發現盧沒了氣息，趕緊由鄒男、林男、陳男3人開車將盧送往台中澄清醫院搶救。

不過，盧男在到院前就已身亡，院方認為盧死因不單純，遂向警方報案，警方到場時，鄒等3人還在現場，立即依現行犯將3人逮捕，後續再循線逮獲黃等3人，並將6人移送台中地檢署偵辦。

檢察官昨日率法醫進行初步相驗，發現盧全身有多處傷勢，也有鈍器傷，據了解，檢警在南投水里案發地點已查扣疑似犯罪工具，檢察官據此認為無保請回的林、陳也有涉案重大嫌疑，因此今天決定向法院提出抗告。檢察官將於16日解剖被害者遺體，以釐清死因。