　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名廖姓民眾因有土地變更需求，李姓友人得知後，向其詐欺能協助土地變更，要求廖男需事先支付訂金，廖男不疑有他陸續匯款5筆共12餘萬元，李男為取信竟偽造雲林縣政府公文，騙取尾款8萬元。廖男事後細看發覺公文有異向警方報案。警方將李嫌拘提到案，以詐欺、偽造公文書罪移送雲林地檢署偵辦。

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文取信，共詐得20萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文取信，共詐得20萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住虎尾鎮的廖姓男子欲將自有土地進行地目變更，李姓友人知道後心懷不軌，吹牛可幫忙他順利辦理但須支付訂金，廖男不疑有他，自今年1月至3月分5次匯款共12餘萬元，李男取得訂金後，為了取信廖男竟用剪貼的方式土法煉鋼偽造雲林縣政府公文，廖民收到假公文後便面交尾款8萬元。

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文取信，共詐得20萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李男總共得手20萬元以後竟食髓知味，以土地變更數目增加為由，繼續製作假公文行騙，事後廖男細看公文，發覺紙張有細小怪異痕跡，疑似是剪貼後翻印而成，前往縣政府附複查公文後，確定是假的，馬上向警方報案。

虎尾警分局獲報後，分局長廖志明立即指示組成專案小組追查，經調閱警示帳戶交易明細及開戶資料，並向雲林縣政府發文查詢公文之真偽，同時報請臺灣雲林地方檢察署蔡少勳檢察官指揮偵辦，經過多日查證及埋伏，持拘票、搜索票將李嫌拘提到案，全案詢後以詐欺、偽造公文書罪移送雲林地方檢察署偵辦。

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文取信，共詐得20萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►「八音才子」黃文擇靈堂設虎尾自宅　生前最關心「一件事」曝光

►1歲幼童發燒抽搐！家長緊抱奔派出所　警車開道助送醫

►猛爆性肝炎指數飆125倍！雲林6歲確診童病況曝　緊急洗肝搶命

►確診死者走得匆忙　雲林縣6／18辦超度大法會以慰亡靈

►雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
惹錯人！前拳王改當保全　奧客挑釁遭一拳KO倒地
富樂快篩「C線消失」　即起回收下架237萬劑
快訊／王子維突退賽！　確診喉嚨非常的痛
遊樂園「大擺錘」空中解體！3男童噴飛　頭朝下重摔落地
叫餐「外送員是五月天阿信」！她PO網釣出本人親回
以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

摩鐵針孔魔人已裝3房偷拍4個月　檢警遠端攔截訊號追查幕後集團

嫌荔枝樹遮路燈...砍了　她怒告「好不容易開花等結果」莾鄰慘了

大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

啪學妹賠25萬換免告　10年後被判6月！原來他當年「和解」找錯人

快訊／板橋騎士追撞紅線違停小黃　頭部重創昏迷送醫搶救中

快訊／富樂快篩「陸製充美貨」！不法獲利破億　執行長羈押禁見

快訊／新北2機車對撞1死1重傷　越堤道3個月內已2人撞車亡

宜蘭社區濺血！他查看漏水遇醉男嗆聲　慘遭西瓜刀狂砍

快訊／摩鐵藏針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯是建築工人

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

摩鐵針孔魔人已裝3房偷拍4個月　檢警遠端攔截訊號追查幕後集團

嫌荔枝樹遮路燈...砍了　她怒告「好不容易開花等結果」莾鄰慘了

大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

啪學妹賠25萬換免告　10年後被判6月！原來他當年「和解」找錯人

快訊／板橋騎士追撞紅線違停小黃　頭部重創昏迷送醫搶救中

快訊／富樂快篩「陸製充美貨」！不法獲利破億　執行長羈押禁見

快訊／新北2機車對撞1死1重傷　越堤道3個月內已2人撞車亡

宜蘭社區濺血！他查看漏水遇醉男嗆聲　慘遭西瓜刀狂砍

快訊／摩鐵藏針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯是建築工人

高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

領養比特犬出現「離世毛孩影子」　同款習慣感動爸：熟悉感覺很暖

比陳其邁能幹！楊志良表態參選「師生的PK」　邁邁24字回擊了

誰買了富樂劣質快篩？　議員：軍醫局、看守所、煉油廠等13單位

2024總統大選國民黨怎佈局？藍委推兩人選「這樣就贏了」

大陸進口猴頭菇半年農藥超標13次　食藥署將限45天說明

615警察節　沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

大同Q1表現亮眼！董座王光祥：將啟動組織再造　聚焦能源、電力

雲林+1748　再增2間新冠確診者居家照護健康關懷院所

學校復課了！國小生收「綠色乖乖」驚喜　家長感動：老師超用心

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

即／柯以柔控夫偷吃女員工　2審最新結果出爐

柯以柔不滿郭宗坤　二審准離婚

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告

即／花蓮男身中多刀慘死菜園　兇嫌躲北市宮廟遭逮

即／摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　疑犯落網

即／屏東超商女店員遭挖眼　恐怖男判囚5年

即／新北2機車對撞　騎士1死1重傷

鴨店紅牌嘿咻女客戶　竟偷拍性愛片推室友撞牆

即／國3北上嚴重事故　2大1小追撞車體爛毀

更多熱門

相關新聞

即／摩鐵藏針孔！　嫌犯到案背景曝光

即／摩鐵藏針孔！　嫌犯到案背景曝光

高雄市小港區一家汽車旅館傳出房間內有針孔攝影機，引發社會關注，當時入住的吳姓夫妻還在臉書社團發文表示業者說「老闆是檢察官，希望不要把事情鬧大」，高雄地檢署相當重視介入偵辦，目前已經查獲一名男性嫌犯，據了解是一名建築工人。

警被詐騙集團問編號　怒嗆57088

警被詐騙集團問編號　怒嗆57088

羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

即／摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　疑犯落網

即／摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　疑犯落網

彰化員林多處號誌「一路紅燈」　又是赤膊男幹的

彰化員林多處號誌「一路紅燈」　又是赤膊男幹的

關鍵字：

土地變更雲林公文偽造文書虎尾警分局影音

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面