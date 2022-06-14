大膽騙徒！雲林男欲土地變更　損友影印假公文狠詐他20萬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名廖姓民眾因有土地變更需求，李姓友人得知後，向其詐欺能協助土地變更，要求廖男需事先支付訂金，廖男不疑有他陸續匯款5筆共12餘萬元，李男為取信竟偽造雲林縣政府公文，騙取尾款8萬元。廖男事後細看發覺公文有異向警方報案。警方將李嫌拘提到案，以詐欺、偽造公文書罪移送雲林地檢署偵辦。

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文取信，共詐得20萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住虎尾鎮的廖姓男子欲將自有土地進行地目變更，李姓友人知道後心懷不軌，吹牛可幫忙他順利辦理但須支付訂金，廖男不疑有他，自今年1月至3月分5次匯款共12餘萬元，李男取得訂金後，為了取信廖男竟用剪貼的方式土法煉鋼偽造雲林縣政府公文，廖民收到假公文後便面交尾款8萬元。

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李男總共得手20萬元以後竟食髓知味，以土地變更數目增加為由，繼續製作假公文行騙，事後廖男細看公文，發覺紙張有細小怪異痕跡，疑似是剪貼後翻印而成，前往縣政府附複查公文後，確定是假的，馬上向警方報案。

虎尾警分局獲報後，分局長廖志明立即指示組成專案小組追查，經調閱警示帳戶交易明細及開戶資料，並向雲林縣政府發文查詢公文之真偽，同時報請臺灣雲林地方檢察署蔡少勳檢察官指揮偵辦，經過多日查證及埋伏，持拘票、搜索票將李嫌拘提到案，全案詢後以詐欺、偽造公文書罪移送雲林地方檢察署偵辦。

▲李姓嫌犯獲知友人有土地變更需求，大膽變造公文詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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