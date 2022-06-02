北港武德宮超萌虎爺立體悠遊卡　限量6千份今天上架開搶

▲農曆六月初六為黑虎聖誕慶祝黑虎大將軍聖誕，武德宮首度推出黑虎立體造型悠遊卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港武德宮主神為天官武財神趙公明，也奉祀武財神的坐騎黑虎大將軍，黑虎大將軍可招財、鎮宅與保佑小孩，人氣不亞於財神爺。農曆六月初六為黑虎將軍聖誕，武德宮在去年黑虎聖誕時便開始積極籌備，秉持信仰走進生活的精神，黑虎立體造型悠遊卡在今(2)日早上11點於武德宮紀念品部與官網開放預購。

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▲慶祝黑虎大將軍聖誕，武德宮首度推出黑虎立體造型悠遊卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港武德宮積極將傳統結合科技，已發行近十萬張的電子票證，發行量居全台宮廟之冠，此次首度與悠遊卡公司合作，發行6000份的「黑虎立體造型悠遊卡」，虎爺背上的葫蘆象徵福祿，帶有「葫虎生豐」的祝福，腹部帶有悠遊卡功能，非接觸式的多元支付工具，另有兩款隱藏版外包裝將隨機出貨。

北港武德宮的文創品精緻具美感一直為人所津津樂道，此次更將黑虎大將軍的意象與深入生活層面的悠遊卡做結合，讓信仰成為生活中的一環，下個月4日為農曆六月六日是黑虎大將軍聖誕，民眾可至武德宮參拜祝壽，將悠遊卡過爐加持，祈求得財神爺與虎爺的庇佑，下半年虎爺相隨，如虎添億。

武德宮官網：https://www.wude.org.tw/?act=wenchuang&cmd=list

▲慶祝黑虎大將軍聖誕，武德宮首度推出黑虎立體造型悠遊卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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