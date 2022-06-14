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快訊／助確診亡者一路好走！　雲林訂定殯葬業統一收費4.5萬

▲雲林縣政府民政處與雲林縣葬儀商業同業公會共同研商，認定合理處理確診死亡遺體的費用為4萬5000元。（圖／示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府民政處與雲林縣葬儀商業同業公會共同研商，認定合理處理確診死亡遺體的費用為4萬5000元。（圖／示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心今（14）日公布新增確診COVID-19死亡人數為123例，雲林縣政府為避免染疫死亡遺體處理費用無統一標準，恐有業者漫天而喊價引發爭議，參考鄰近縣、市收費標準，大致落在4.5萬-5.5萬間。民政處與雲林縣葬儀商業同業公會共同研商，公布認定合理處理費用為4萬5000元。

民政處長張政國指出，確診往生者必須儘速火化，不僅無法受子女送別祭拜，連親友們也無法見最後一面，造成心中的痛苦與遺憾。然而，近來卻傳出有禮儀業者趁機牟取暴利，光是遺體火化處理就向家屬收取11萬元高額費用，因此有必要訂定統一收費標準，讓禮儀業者有所遵循，也不致造成民眾的質疑。

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禮儀社服務項目包含接體車、接體員、防護裝備、二層屍袋、棺木、火化費、骨灰罐內膽、清潔消毒等費用，由於雲林縣政府針對確診染疫死亡24小時內火化之火化費及骨灰處理費共8800元，已由縣府全額支應補助，無須家屬額外負擔，因此建議禮儀業者扣除縣府支應之火化費及骨灰處理費後，合宜的收費價格為4萬5000元，若家屬另要求追思儀式或其他服務，則費用可另計。

處長張政國表示，為解決遺體裝入屍袋後家屬無法再見亡者最後一面之遺憾，縣府已進行採購「視窗型屍袋」，也就是在遺體臉部部位採用半透明材質之屍袋，讓家屬仍可見到亡者最後一面，採購程序完成後將儘速配發給禮儀社使用。

►聽Podcast #我在案發現場


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