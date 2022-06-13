111年度公用頻道影片徵件開跑　「雲林尋光」總獎金達35萬

▲雲林縣連續多年舉辦影片徵件活動，111年度公用頻道影片徵件開跑，以「雲林尋光」為主題總獎金35萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為培育優秀影視人才，捕捉雲林精彩每一刻，連續多年舉辦影片徵件活動，111年度公用頻道影片徵件開跑，即日起至7月4日17時止總獎金35萬元。雲林縣長張麗善表示，「雲林尋光」為主題希望透過參賽者的眼光帶領大家找尋雲林專屬的人文特色及好山好水，為雲林打開國內外知名度，見證雲林的美好。

今(13)日由「永恆巨星-鄧麗君歌唱比賽」得獎者林芝誼，以高歌「我只在乎你」為在宣傳記者會暖場並揭開「雲林尋光」的主題理念；會中邀請知名紀錄片「再會啦白宮」導演李建成與入圍2022台北電影獎最佳紀錄片、最佳剪輯、最佳配樂、最佳聲音設計「金門留念」紀錄片導演洪淳修，透過視訊分享影像創作心得。

雲林縣長張麗善指出，相信透過鏡頭能讓熱愛影像的人和雲林這塊土地交織出令人意想不到的光芒，此次活動誠摯邀請對影像創作有熱愛的創作者，拿起攝影器材記錄在雲林閃閃發光的故事，不論是人文、風景、歷史、農業、美食、旅遊、雲林事物、奇幻題材等；同時近年來也有相當多返鄉青年回到雲林耕耘家鄉的故事，都可作為參賽者拍攝的主題及素材。

新聞處長羅楚東指出，本活動採「先審後拍」方式，報名者先送拍片企劃書，即使是不熟悉影片創作流程的民眾，只要有好的想法都可報名參與，通過初審評選出4組入圍團隊(另選出2組備取)，透過「影像創作工作坊」協助參賽者完成5-10分鐘影片，讓參賽者把創意具體落實成影像，最後進入決審。

羅處東說明，此次活動拍攝過程，參賽者須遵循防疫相關規定，活動將選出冠軍1名得獎金15萬元、亞軍1名得獎金8萬元、季軍1名得獎金7萬元、佳作1名得獎金5萬元、宣傳CF人氣獎得獎金1萬元或等值禮品。

得獎作品將於雲林縣有線電視公用頻道、雲林縣政府Youtube頻道及官方臉書專頁等公開平臺，提供社會大眾一同欣賞。活動詳情請至活動網頁查詢，或至臉書搜尋「雲林縣公用頻道影片徵件」，歡迎民眾踴躍投件。

▲雲林縣連續多年舉辦影片徵件活動，111年度公用頻道影片徵件開跑，以「雲林尋光」為主題總獎金35萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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