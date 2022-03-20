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嫩妹分手隔天懷孕　「渣男秒神隱」全程靠親戚出面…狠逼墮胎

嫩妹分手隔天懷孕，渣男秒神隱。（示意圖／pexels）

▲嫩妹分手隔天懷孕，渣男秒神隱。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名嫩妹去年在網路上認識一名男子，雙方相處一段時間後，對彼此都有好感，決定成為男女朋友。沒想到，2人近日碰面並發生性關係，感情卻沒有升溫，男方更以個性不合為由提出分手，然而就在隔天，女子發現自己懷孕了，事後卻遭對方父母質疑是為了挽回感情假扮懷孕，甚至逼她墮胎。

綜合外媒報導，2名年輕男女半年前經友人介紹在網上結識，繼而交往，直到最近雙方才第一次碰面，但發生性關係後，感情不但沒有升溫，男方更以性格不合為由提出分手。沒想到，分手隔日，女方突然發現自己懷孕，雙方於本月2日談判。

女方聲稱，盡管她已出示驗孕棒證明懷孕事實，但男方不買帳，還指控她為了挽留感情，假扮懷孕。根據網路瘋傳的聊天內容，女方到醫院檢查證實懷孕，男方一開始表示願意負責，隨後卻突然消失，更將事情交給父母及親戚代為處理。

當事人遲遲得不到男方的回信，決定通過臉書發布事情經過，引起網友熱議，紛紛指責男生渣男惡行，甚至譴責對方是「媽寶男」，出事後不負責任，並要求父母出面處理。

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