黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

▲黃金。（圖／記者陳瑩欣攝）



記者張靖榕／綜合報導

黃金27日大漲逾3％，延續近期不斷改寫歷史新高的走勢。在經濟前景不明與地緣政治風險升溫的背景下，資金持續湧入黃金等避險資產，白銀表現同樣亮眼，單日漲幅高達7.7％，今年來漲幅更擴大到57%。

黃金現貨價格創新高

黃金正在延續去年創下的破紀錄漲勢，今年以來累計漲幅已超過18％。市場分析指出，推升金價的因素包括地緣政治與經濟不確定性升高、美國降息預期升溫，以及各國央行在去美元化趨勢下持續擴大黃金部位等多重力量交織。

美國銀行（Bank of America）大宗商品策略師魏德默（Michael Widmer）表示，金價的漲勢通常會在原本吸引投資人進場的驅動因素消退後告一段落，但目前這些因素不但沒有消失，反而持續存在，成為支撐金價的重要基礎。

地緣政治風險推動避險情緒

政治與政策風險也加深市場的不安情緒。美國總統川普27日宣布，計畫提高對南韓進口商品的關稅；同時，美國政府在1月30日撥款截止期限前，仍面臨部分停擺的風險，進一步推升避險需求。

Fed獨立性引發疑慮

市場也聚焦聯準會（Fed）自27日起展開、為期兩天的政策會議。雖然普遍預期利率將維持不變，但在聯準會獨立性引發疑慮的情況下，主席鮑爾28日的會後記者會，被視為觀察未來政策方向的重要指標。

金價今年上看6000美元

在多家機構的後市預測中，德意志銀行（Deutsche Bank）與法國興業銀行（Societe Generale）皆認為，金價有機會在今年年底前上看每盎司6000美元。

交易數據方面，芝商所（CME）指出，其金屬交易組合於周一（1月26日）創下單日成交量333萬8528份合約的歷史新高，打破2025年10月17日所創下的282萬9666份紀錄，顯示市場對貴金屬的關注與交易熱度持續升溫。