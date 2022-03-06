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大陸 大陸焦點 特派現場

面試到一半被要求「去幫忙買奶茶」　她冷冷拒絕…竟被錄取了

最近是轉職面試旺季，面試技巧成為許多人關注的話題。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲最近是轉職面試旺季，面試技巧成為許多人關注的話題。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

年後轉職熱潮正夯，很多人都趁年後跳槽換工作，也面臨到五花八門的面試問題，遇到以下狀況，你會怎麼處理呢？先前大陸一名女子面試時，突然被面試官要求，去幫忙買奶茶，但她當下沒有陷入慌亂，或是傻傻順著對方的要求，而是冷靜的拒絕，結果就很順利的被錄取了。

綜合陸媒報導，這名剛畢業變身社會新鮮人的女子，經過努力投遞履歷，好不容易等到了一間公司面試邀約，她赴約之後，面試官先是問她說，「你認為你的溝通能力如何？」她隨即自信滿滿的說自己很擅長溝通，結果面試官下一秒，不是繼續詢問和工作相關的問題，而是問她：「既然如此，幫我買一杯奶茶回來可以嗎？」

這名參與面試的女子，聽到應徵公司這麼奇怪的要求，當場先是傻了一下，不過她下秒馬上恢復冷靜，並以堅定的態度拒絕對方表示，「很抱歉必須拒絕您，我是來貴公司面試並非端茶送水，且我現在還不是貴公司的一員，我認為做什麼事情都要一心一意，既然是來面試的，那就應該把面試的事情談好」。

面試官被拒絕後，不但沒有惱怒，還露出了笑容表示「雖然你拒絕我，但是表現出該有素養跟態度，也證明了臨場反應能力並不弱」，最後這名女子，就以社會新鮮人之姿，被順利錄取了。

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