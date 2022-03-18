尿不出來！男大生「1天5次操過頭」急求診　醫界曝黃金頻率

▲許多年輕男性「操過頭」導致攝護腺肥大，但也有研究顯示，射精次數越多，罹患攝護腺癌的機率越低。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

適度的自慰是一種自然又健康的行為，泌尿科醫師蘇信豪日前受訪時透露，收治一位25歲男子因頻尿、解尿困難求診，檢查後發現他攝護腺肥大，推測與他一天自慰好幾次有關，因為攝護腺是製造精液的主要來源，高潮射精時，攝護腺便會不斷製造精液，過度頻繁受到刺激，攝護腺體積就可能變大，這位年輕男子的攝護腺就是因為被「操過度」，才會導致攝護腺肥大。

高雄醫學大學附設醫院副教授、泌尿科主治醫師王起杰也曾收治過一位男大生，一天自慰5次導致攝護腺肥大，最後竟尿不出來，王起杰醫師之前受訪時曾表示，根據門診觀察發現，40歲以下的年輕攝護腺患者近年越來越多，抽血檢驗發現，男性荷爾蒙數值多半遠高於一般平均值，顯示應該是「操過頭」，甚至他有許多患者都是30出頭的「牛郎」。

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王起杰表示，不同於40歲以上的患者，多因老化、細胞增生而引發攝護腺肥大，必須用藥，年輕患者多半只要減少性活動頻率，少吃會製造男性荷爾蒙的食物，如山藥、韭菜、帶殼海鮮等，過一陣子就能讓攝護腺消腫，排尿恢復正常。

但自慰真的對攝護腺不好嗎？哈佛大學的研究顯示，射精頻率較高的男性，攝護腺癌的風險呈現降低趨勢。哈佛大學自1986年以來蒐集2萬9342名46-81歲受試者的相關數據，了解他們於青年期（20-29歲）與中年期（40-49）的每月射精頻率，射精行為包含性交、夢遺與自慰。受試者每2年完成一次射精頻率、生活方式的問卷調查，直至2000年結束。

研究團隊發現，與每月射精4-7次的男性相比，每月射精21次的男性，罹患攝護腺癌機率降低31%。即使將受試者的生活習慣、家庭背景與攝護腺特異抗原指數（PSA）納入評估，仍然不影響最終結果。另一項追蹤2338位澳洲男性的研究，也出現了類似結果。研究顯示，每週平均射精4.6-7次的男性，比每週射精少於2.3次的男性降低了36%的攝護腺癌風險。研究更宣稱青年時期射精頻率較高者，與晚年攝護腺癌的風險關係最顯著。

所以適度的自慰、射精對攝護腺仍有不少好處，推估下來大約每天不超過2次算是合理的範圍，既不會讓攝護腺操過頭，又能降低攝護腺癌的機率。

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