　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

▲美國冬季風暴侵襲，釀38死。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國冬季風暴侵襲，釀38死。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

一場強烈冬季風暴侵襲美國中部與東部，多州陷入低溫、降雪與結冰交織的惡劣天氣。根據地方官員與媒體彙整，截至27日，全美已有至少14州、共38人因這波風暴相關因素喪命。

風暴強襲造成全美至少38死

這場冬季風暴自23日開始發展，周末期間在廣大區域降下大雪，不僅造成道路交通大亂，也引發大規模航班取消與停電事故。雖然主要降雪已於周一趨緩，但刺骨寒流仍持續籠罩，多地氣溫降至冰點以下，預料低溫狀況仍將延續一段時間。

在紐約市，這波寒流造成至少10人死亡。市長佐赫蘭・馬姆達尼27日在記者會上表示，當天清晨最低溫降至華氏8度，創下8年來最低紀錄。他指出，其中部分死者過去曾與市府的遊民安置系統有過接觸，但目前仍無法斷定死因或是否與無家可歸身分直接相關。

馬姆達尼強調，市府已決定延後原訂本周進行、依美國住房與城市發展部規定的年度遊民普查，改至2月初舉行。他表示，極端天氣下，外展人員的首要任務應是「把人帶進室內，而不是蒐集數據」，並直言「極端天氣不是個人的失敗」。

根據市府統計，自1月19日以來，約500名原本露宿街頭或地鐵的遊民已被安置進收容所。對於350名因慢性病或身體狀況而風險較高的遊民，外展人員每2小時進行一次巡查。

▲全美2億人受影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美2億人受影響。（圖／達志影像／美聯社）

歷史性冰風暴

田納西州納什維爾市同樣面臨嚴峻考驗。該市市長佛瑞迪・歐康奈爾形容這是一場「歷史性的冰風暴」。當地約13.5萬戶家庭與商家仍處於停電狀態，氣溫預估將在周三清晨降至華氏6度，體感風寒恐低於零度。

納什維爾市府表示，約1400名遊民已擠滿全市3處主要收容所與2處臨時收容空間，警方與消防人員加班巡查街頭。當地慈善組織「納什維爾救援使命」指出，平時每晚收容約400人，但在這波寒流期間，尋求協助的人數暴增至約7000人。

全美近2億人口暴露低溫警報中

全美各地通報的死亡原因，涵蓋失溫、長時間暴露在嚴寒中，以及鏟雪時引發的心臟病發。在德州博納姆市，3名男童周末落入結冰池塘不幸身亡；奧斯汀市也傳出有人在廢棄加油站避寒時疑似失溫死亡。其他失溫致死案例，則分別來自堪薩斯、肯塔基、路易斯安那、密西西比、南卡羅來納、田納西與密西根州。

目前，全美仍有近2億人口處於各類冬季低溫警報之下，至少持續至2月1日。美國國家氣象局天氣預報中心氣象學家大衛・羅斯指出，氣象單位正密切關注本周末是否還會有另一波冬季風暴影響美國東部地區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
車銀優慘了！遭5品牌切割　國防部也悄下架
正妹遭3男性侵　男友來電聽見崩潰
PokéPark KANTO搶先開箱！　草紗鎮超過600隻寶
快訊／台積電飆天價！　台股再推新高
川普喊「很棒」非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭
每天多吃「瘦得快老得慢」！　醫大推蛋白質菜單曝光了
獨／毛嘉慶爆性騷！　邀約「民眾黨女神」開房間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

「大谷殺手」參戰WBC！多明尼加徵召桑契斯　日媒評宿敵添大將

國際建築聚落成形　「皇翔ASTER ONE」共榮台北雙星新時代

車銀優遭5品牌切割！國防部也悄下架　逃稅疑雲影響持續擴大

總接案量2255億元　海悅蟬聯7年10大代銷龍頭

彰化鐵皮工廠火警！消防24車62人急灌救　1人嗆傷送醫

波多黎各損失大將！柯瑞亞因保險問題確定缺席經典賽

總是忍不住就想買買買？3個技巧降低你的「衝動消費」

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

趕車要求「禮讓手扶梯左側」　台北男1動作被判拘役30日

Toro哀悼資深經紀人Simon　曝生前最後一場通告:我的簽書會

國際熱門新聞

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

變態警施壓男子侵自己10歲女！還線上觀看

更多熱門

相關新聞

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）私下向金主透露，他曾當面警告美國總統川普，若物價持續上漲、經濟情勢惡化，共和黨恐在期中選舉中遭到「血洗」，但川普的回應卻是當場飆罵髒話。

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普的中指　民主的慢性失血

川普的中指　民主的慢性失血

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

美轟「無視台灣」　WHO官員反擊了

美轟「無視台灣」　WHO官員反擊了

關鍵字：

美國冬季風暴北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面