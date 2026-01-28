美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

▲美國冬季風暴侵襲，釀38死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

一場強烈冬季風暴侵襲美國中部與東部，多州陷入低溫、降雪與結冰交織的惡劣天氣。根據地方官員與媒體彙整，截至27日，全美已有至少14州、共38人因這波風暴相關因素喪命。

風暴強襲造成全美至少38死

這場冬季風暴自23日開始發展，周末期間在廣大區域降下大雪，不僅造成道路交通大亂，也引發大規模航班取消與停電事故。雖然主要降雪已於周一趨緩，但刺骨寒流仍持續籠罩，多地氣溫降至冰點以下，預料低溫狀況仍將延續一段時間。

在紐約市，這波寒流造成至少10人死亡。市長佐赫蘭・馬姆達尼27日在記者會上表示，當天清晨最低溫降至華氏8度，創下8年來最低紀錄。他指出，其中部分死者過去曾與市府的遊民安置系統有過接觸，但目前仍無法斷定死因或是否與無家可歸身分直接相關。

馬姆達尼強調，市府已決定延後原訂本周進行、依美國住房與城市發展部規定的年度遊民普查，改至2月初舉行。他表示，極端天氣下，外展人員的首要任務應是「把人帶進室內，而不是蒐集數據」，並直言「極端天氣不是個人的失敗」。

根據市府統計，自1月19日以來，約500名原本露宿街頭或地鐵的遊民已被安置進收容所。對於350名因慢性病或身體狀況而風險較高的遊民，外展人員每2小時進行一次巡查。

▲全美2億人受影響。（圖／達志影像／美聯社）



歷史性冰風暴

田納西州納什維爾市同樣面臨嚴峻考驗。該市市長佛瑞迪・歐康奈爾形容這是一場「歷史性的冰風暴」。當地約13.5萬戶家庭與商家仍處於停電狀態，氣溫預估將在周三清晨降至華氏6度，體感風寒恐低於零度。

納什維爾市府表示，約1400名遊民已擠滿全市3處主要收容所與2處臨時收容空間，警方與消防人員加班巡查街頭。當地慈善組織「納什維爾救援使命」指出，平時每晚收容約400人，但在這波寒流期間，尋求協助的人數暴增至約7000人。

全美近2億人口暴露低溫警報中

全美各地通報的死亡原因，涵蓋失溫、長時間暴露在嚴寒中，以及鏟雪時引發的心臟病發。在德州博納姆市，3名男童周末落入結冰池塘不幸身亡；奧斯汀市也傳出有人在廢棄加油站避寒時疑似失溫死亡。其他失溫致死案例，則分別來自堪薩斯、肯塔基、路易斯安那、密西西比、南卡羅來納、田納西與密西根州。

目前，全美仍有近2億人口處於各類冬季低溫警報之下，至少持續至2月1日。美國國家氣象局天氣預報中心氣象學家大衛・羅斯指出，氣象單位正密切關注本周末是否還會有另一波冬季風暴影響美國東部地區。