窮到沒錢買「紙與墨水」　斯里蘭卡300萬學生考試無限期延期

▲斯里蘭卡的財政危機已經十分嚴重。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近年來，南亞印度洋國家斯里蘭卡(Sri Lanka)陷入嚴重的財政危機，又因為疫情關係，國內旅遊收入大幅下降，近期再因為俄烏戰爭關係，石油進口成本大幅上升，讓斯里蘭卡原本就十分困難的經濟幾乎接近崩盤。而目前也傳出，由於政府財政嚴重困難，已經沒錢買紙與墨水，國內超過300萬學生的學校考試也因此被迫無限期延後。

綜合外媒報導指出，斯里蘭卡教育局日前對外公告，因為國內紙張短缺，原定21日起將進行1周的學校考試將無限期延後。與此同時，也有斯國官員表示，目前斯里蘭卡境內的紙張與印刷用墨水已經告罄，而政府又沒有美元可以對外購買，所以只能取消考試。目前這起無限暫停考試的公告，預計影響超過300萬名學生，佔整體450萬學生中的66%，由於這次的考試涉及到學生是否能夠前往下個年級就讀，因此影響甚鉅。

其實目前斯里蘭卡不僅缺乏印刷用油墨、紙張，也因為政府沒錢進口，就連食品、燃料等許多民生基本物資都十分匱乏，就有外媒指稱，這是斯里蘭卡自1948年獨立以來，所面臨到最嚴重的金融危機，國內短缺的金額高達2200萬美元（折合新台幣約6.24億元）。目前傳出斯里蘭卡已經向國際貨幣基金（IMF）求救，IMF也在18日表示已接獲求救需求，目前正在評估中。

而也由於斯里蘭卡先前曾加入中國的「一帶一路」計畫，斯里蘭卡曾向中國商借超過60億美元（折合新台幣1678億元）的資金，先前就因為無力償還債務，將漢班托塔港（Hambantota）抵押給中國。但現在又再次陷入財務危機，目前斯里蘭卡已向主要債權國中國要求延後償還債務，中國方面則要求斯里蘭卡必須加強「對中國的信任、與中國密切合作」，以此來配合中國所提出的償還計畫，外界推估，斯里蘭卡有可能因此會抵押更多國內資產給中國。

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