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大嫂嫁進來變公主　她一人包辦所有家事還幫「洗內衣褲」崩潰

女網友抱怨大嫂都不做家事。（示意圖／photoAC）

▲女網友抱怨大嫂都不做家事。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

結婚除了婆媳問題之外，妯娌間的相處也是門學問。一名女網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，自己嫁給老公三年，和大嫂同住，對方卻如公主一般完全不做家事，婆婆和老公看不下去也曾勸過，但對方依然故我，讓她相當頭痛。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文抱怨自己的大嫂說道，對方嫁進來三年，完全不做家事，「碗沒洗過，掃把沒拿過，洗衣機開關在哪她可能也不知道，這沒關係，我們是嫁人不是當女傭，但這不代表可以把別人當女傭吧！自己用的碗自己洗很難嗎？自己的房間自己掃很難嗎？自己的衣服自己洗很難嗎？」

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女網友表示，自己是全職媽媽，公婆也有上班，平常家裡的公共區域打掃由她負責，不但要照顧兩個小孩還要準備三餐，「衣服是個人洗個人的，碗也是，盤子鍋子是家裡的男人輪流洗，一切都很好，直到她的到來…。」原PO指出，大嫂總在自己洗碗時就把自己的碗筷放到一邊然後轉身就走；打掃時還會吩咐自己順便打掃她的房間，「我洗衣服時會突然多了一個洗衣籃，裡面都是她的衣服還有內衣褲…。」

原PO表示，大嫂是全職人妻，大伯因工作長住北部，原本夫妻倆一起住，後來不知道為何大嫂便搬來婆家，「三年了就跟公主一樣，也自黑把婆家得罪光，我老公知道她這樣也唸過她，結果他變成她口中的毒鼠。」女網友說道，公婆知道事情經過後，勸她不要理對方，沒想到事情卻依然毫無改善，「衣服堆積成山，房間比垃圾場還亂，碗放了半月多不洗就是不洗，前幾天跟大伯說我們欺負她，大伯罵了我們一頓，罵完就走，公主還留在這裡。」

許多網友看過貼文後，紛紛留言，「個人弄的個人清，她要婊，妳就要比她更婊」、「沒有僕人、沒有父皇母皇支持，哪來的公主」、「」、「大家庭住在一起，衣服要各自洗，洗自己老公小孩的就好，不要大家族的衣服混在一起洗，這也是一種禮貌，不用顧慮別人的眼光，做自己小家庭的事情就好」、「聯合公婆跟老公，把她趕去大伯住處，要寵公主自己寵。」

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