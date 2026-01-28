「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

▲人稱「國會女股神」裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

有「國會女股神」之稱的美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），其申報的股票與選擇權動向，長期是散戶與投資圈關注焦點。她近期提交最新國會交易申報文件，揭露一波大規模調整，申報金額約達6900萬美元（約新台幣21.5億元），涵蓋多檔科技龍頭與金融股，顯示投資策略出現明顯轉向。

裴洛西減碼輝達等科技股部位 布局選擇權

根據「裴洛西股票追蹤器」（Nancy Pelosi Stock Tracker）與多家媒體整理，裴洛西近來明顯減碼部分科技股現股部位，同時改以長天期選擇權持續布局中長期走勢，相關操作引發市場熱議。

從申報內容來看，現股調整幅度不小。裴洛西出售約5000萬美元的蘋果股票，並減碼約500萬美元的輝達股票，另賣出約500萬美元的迪士尼股票。細看交易紀錄，她於12月24日出售4.5萬股蘋果股票，金額介於500萬至2500萬美元之間，同時也賣出2萬股亞馬遜股票，金額介於100萬至500萬美元。

在輝達方面，申報文件同樣顯示投資部位下修；此外，她也出售5000股PayPal股票，並減碼迪士尼共1萬股。整體而言，多檔大型科技股與娛樂股現股部位均出現獲利了結或調整。

選擇權市場持續加碼

不過，現股減碼並不代表全面轉空。相較於現股，裴洛西在選擇權市場反而持續加碼。申報顯示，她買進約50萬美元的蘋果長期認購期權（LEAPS），並加碼約25萬美元的輝達LEAPS，同時購入Alphabet與亞馬遜各約50萬美元的長天期買權。

以Alphabet為例，她除行使既有買權外，也於2025年12月30日再度買進新買權，履約價每股150美元、到期日為2027年1月15日；行使後部位價值已高於原始投入。亞馬遜與蘋果的操作亦呈現「賣現股、留曝險」的策略結構。

申報文件也顯示，她將部分Alphabet與蘋果股票捐贈至捐贈建議基金，反映資產配置兼顧多重用途。

除科技股外，裴洛西也新建倉資產管理公司聯博，買進2.5萬股，交易金額介於100萬至500萬美元，並行使在Tempus AI與Vistra的買權，另因Comcast分拆Versant Media而獲配股票與現金。

投資人解讀：裴洛西對短期波動避險 透過選擇權壓住中長期趨勢

相關申報曝光後，在社群平台引發熱烈討論，不少投資人解讀，這樣的操作顯示她對短期波動保持警惕，但仍透過選擇權押注科技巨頭的中長期趨勢。

《紐約郵報》先前整理，裴洛西在國會任職37年間，與夫婿保羅裴洛西（Paul Pelosi）透過投資累積至少1.3億美元獲利，投資報酬率約16930%。隨著她預計於2027年1月底退休、未來不再須公開持股，這份最新申報被外界視為重要的「倒數參考」。