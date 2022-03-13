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婆婆答應幫顧小孩　她心軟生二胎「產後全跳票」超崩潰

人妻生了二寶後，老公和婆婆的承諾全跳票。（示意圖／PIXABAY）

▲人妻生了二寶後，老公和婆婆的承諾全跳票。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名女網友透露她帶著與前夫生下的小孩再婚，本沒有要再生第二胎，但老公保證不會偏心，婆婆也答應會幫忙照顧小孩，她才心軟再生，沒想到產子後承諾全跳票，讓她相當無奈且心累，貼文曝光後立刻引起熱議。

一名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，她透露自己和前夫生下1子，之後帶著孩子再婚，起初無生2寶的打算，「後來在先生的保證對大寶視如己出的情況下才生二寶，加上婆婆說要幫我接大寶放學、照顧二寶、煮全家晚餐…」，因此她心軟再懷一胎。

原PO表示，結果老二出生之際，婆婆的腳被摩托車壓傷休息一個月，因此她在坐月子期間，都是她獨自照顧老二，而她在餵母乳時還遭婆婆反對，「這過程中才發現婆婆育兒經驗已經脫節（本人持有托育人員證書）婆婆一直說當年勇，可是小孩真的交到她手上不行，問題一堆！」

原PO指出，做完月子後，「我自己接大寶放學、接回家再自己照顧二寶，婆婆說我在家帶小孩很閒又沒上班，婆婆跟我提煮飯的事，她說她吃虧一點，叫我煮星期一、三、五，她煮2、4！」婆婆甚至還說「顧二個孩子煮飯很簡單，請問各問媽媽真的覺得很簡單嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「放手給她顧和煮試試，用講得當然很簡單」、「不用理她」、「用嘴巴講話最簡單」、「相信就算你生5個，她也會跟你說……妳整天在家閒閒沒事 ，不用工作很輕鬆，很好命！」

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