國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

▲美國共和黨參議員克魯茲與總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨參議員克魯茲與總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）私下向金主透露，他曾當面警告美國總統川普，若物價持續上漲、經濟情勢惡化，共和黨恐在期中選舉中遭到「血洗」，但川普的回應卻是當場飆罵髒話。

秘密錄音曝光

美國新聞網站Axios近日取得的一段秘密錄音，這段長達近10分鐘的錄音由一名共和黨消息人士提供，內容是在去年年初與年中分別錄下，涵蓋兩場與金主的閉門會議。錄音中，克魯茲直言，川普推動的關稅政策不僅可能重創美國經濟，甚至可能導致川普面臨彈劾風險。

克魯茲警告共和黨期中選舉恐遭「血洗」

克魯茲在錄音中回憶，川普於去年4月初宣布關稅政策後，他與多名共和黨參議員曾致電白宮，試圖說服川普撤回相關措施。那通電話一路談到午夜，氣氛卻相當緊張，川普不僅態度強硬，還不斷提高音量、出口成髒。

克魯茲當時向川普示警，如果到了2026年11月期中選舉時，美國民眾的401K退休帳戶縮水30%，而超市物價上漲10%至20%，共和黨勢必付出慘痛代價。他形容，這樣的情況下，共和黨「將被血洗」。

川普飆罵髒話

錄音內容顯示，克魯茲進一步告訴川普，屆時共和黨可能同時失去眾議院與參議院控制權，而川普本人在接下來兩年內，幾乎每周都可能面臨彈劾壓力。對此，川普在通話中直接回嗆一句粗話「去你的」（Fuck you），場面相當火爆。

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

有「國會女股神」之稱的美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），其申報的股票與選擇權動向，長期是散戶與投資圈關注焦點。她近期提交最新國會交易申報文件，揭露一波大規模調整，申報金額約達6900萬美元（約新台幣21.5億元），涵蓋多檔科技龍頭與金融股，顯示投資策略出現明顯轉向。

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

川普的中指　民主的慢性失血

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

關鍵字：

共和黨Ted Cruz川普美國北美要聞克魯茲

