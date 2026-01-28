　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普怒調南韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓！美媒預言：打假球

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普近日揚言，將南韓汽車、木材與醫藥品等產品的關稅，從現行15%調升至25%。《彭博社》與白宮相繼指出，此舉並非單純的關稅施壓，而是美方對南韓政府遲未履行對美投資承諾感到不滿，尤其是原訂首年約200億美元投資進度明顯落後，加上相關立法在國會卡關，成為川普政府再度祭出關稅威脅的關鍵導火線。

《彭博社》分析，川普透過社群媒體突襲式調高對韓關稅，真正目的並非單純貿易懲罰，而是施壓南韓政府加快對美投資腳步。回顧雙方協議，南韓去年7月與美國達成共識，承諾對美投資3500億美元，換取美方將對韓關稅從25%調降至15%，相關內容並於川普去年10月訪韓時拍板定案。

不過，隨著川普近日再度宣布將關稅調回25%，外界質疑協議是否生變。川普將責任歸咎於南韓國會尚未針對3500億美元投資通過相關立法，但分析卻指出，立法延宕僅是表面原因，真正讓川普政府不滿的，是南韓在投資執行層面進度明顯落後，尤其是原訂首年應投入的約200億美元，至今仍未全面啟動。

報導指出，南韓政府近期因韓元持續走貶、外匯市場波動加劇，已對外釋出訊號，表示恐將視金融情勢彈性調整投資時程，這番表態可能成為刺激川普政府不耐的關鍵因素。南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲曾表態，受匯率不利影響，今年上半年恐難以如期展開大規模對美投資。

▲▼南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

具潤哲當時強調，南韓政府並非刻意延宕投資，而是仍處於專案遴選、用地評估、設計規畫與行政審批等程序階段，加上相關作業費時，導致上半年資金撥付存在不確定性。《彭博》分析認為，正是這種「投資節奏可調整」的說法，讓川普政府認定南韓缺乏履約誠意，進而選擇以關稅施壓，迫使投資提前落地。

另一方面，《彭博經濟研究》統計，川普自2024年11月大選後，曾49度公開發出關稅威脅，但真正完全落實卻僅占27%，多數案例最終不是撤回，就是作為談判籌碼，迫使對手讓步，市場也因此反應冷淡。南韓股市在川普最新發言後仍收高，「川普最終會退讓」（TACO，Trump Always Chickens Out）的看法再度浮現。

除了投資進度，美方對南韓近期內政與監管動向也抱持不滿。《彭博社》點出，南韓國會近期通過《情報通信網法》修正案，以及南韓政府對美國電商酷澎（Coupang）的監管與制裁動向，均被視為對美企不友善。此外，與台灣承諾的5000億美元對美投資相比，南韓3500億美元的金額也被川普政府認為「誠意不足」。

▲▼南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間25日在白宮進行會談。（圖／路透）

▲美國不滿南韓遲未履行承諾。（圖／路透）

美國白宮則於當地時間27日明確表態，證實對南韓政府遲未履行承諾感到不滿。白宮官員回應《韓聯社》詢問時指出，川普政府當初已依協議調降對韓關稅，但南韓在投資承諾上「毫無進展」。該官員暗指，南韓國會尚未通過對美投資特別法，是問題核心所在，但未說明調升關稅的具體時程。

此外，美國聯邦眾議院司法委員會共和黨陣營也在社群平台發文，將川普的關稅警告與南韓政府針對酷澎祭出的監管行動連結，批評若南韓政府不當針對美國企業，就可能引發貿易反制，顯示此一關稅爭議已不僅限於經貿層面，也延伸至政治與監管摩擦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

拍片沒戴頭巾！伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」　官媒：車禍意外

川普怒調南韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓！美媒預言：打假球

林肯號殺到中東！美宣布軍演　川普爆料：另支艦隊正駛向伊朗

金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」　美韓本周華府磋商

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

拍片沒戴頭巾！伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」　官媒：車禍意外

川普怒調南韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓！美媒預言：打假球

林肯號殺到中東！美宣布軍演　川普爆料：另支艦隊正駛向伊朗

金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」　美韓本周華府磋商

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【不用聽漏音了】媽驚喜送金唱片門票！2女兒感動爆哭：妳怎麼會有

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

更多熱門

相關新聞

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美國27日宣布，將在中東地區舉行空中軍事演習，為期數日。美軍核動力航空母艦「林肯號」領軍的艦隊已抵達中東地區，根據美國中央司令部空軍司令部的說法，這場演習目的在展示「美軍在中央司令部責任區內部署、分散及維持作戰空中武力的能力」。

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

引許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

「古巴很快就會衰亡」　川普揭原因

「古巴很快就會衰亡」　川普揭原因

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

關鍵字：

北美要聞日韓要聞南韓川普關稅美國李在明

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

Toyz獄中結婚了！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面