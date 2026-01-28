川普怒調南韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓！美媒預言：打假球

▲美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普近日揚言，將南韓汽車、木材與醫藥品等產品的關稅，從現行15%調升至25%。《彭博社》與白宮相繼指出，此舉並非單純的關稅施壓，而是美方對南韓政府遲未履行對美投資承諾感到不滿，尤其是原訂首年約200億美元投資進度明顯落後，加上相關立法在國會卡關，成為川普政府再度祭出關稅威脅的關鍵導火線。

《彭博社》分析，川普透過社群媒體突襲式調高對韓關稅，真正目的並非單純貿易懲罰，而是施壓南韓政府加快對美投資腳步。回顧雙方協議，南韓去年7月與美國達成共識，承諾對美投資3500億美元，換取美方將對韓關稅從25%調降至15%，相關內容並於川普去年10月訪韓時拍板定案。

不過，隨著川普近日再度宣布將關稅調回25%，外界質疑協議是否生變。川普將責任歸咎於南韓國會尚未針對3500億美元投資通過相關立法，但分析卻指出，立法延宕僅是表面原因，真正讓川普政府不滿的，是南韓在投資執行層面進度明顯落後，尤其是原訂首年應投入的約200億美元，至今仍未全面啟動。

報導指出，南韓政府近期因韓元持續走貶、外匯市場波動加劇，已對外釋出訊號，表示恐將視金融情勢彈性調整投資時程，這番表態可能成為刺激川普政府不耐的關鍵因素。南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲曾表態，受匯率不利影響，今年上半年恐難以如期展開大規模對美投資。

▲南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

具潤哲當時強調，南韓政府並非刻意延宕投資，而是仍處於專案遴選、用地評估、設計規畫與行政審批等程序階段，加上相關作業費時，導致上半年資金撥付存在不確定性。《彭博》分析認為，正是這種「投資節奏可調整」的說法，讓川普政府認定南韓缺乏履約誠意，進而選擇以關稅施壓，迫使投資提前落地。

另一方面，《彭博經濟研究》統計，川普自2024年11月大選後，曾49度公開發出關稅威脅，但真正完全落實卻僅占27%，多數案例最終不是撤回，就是作為談判籌碼，迫使對手讓步，市場也因此反應冷淡。南韓股市在川普最新發言後仍收高，「川普最終會退讓」（TACO，Trump Always Chickens Out）的看法再度浮現。

除了投資進度，美方對南韓近期內政與監管動向也抱持不滿。《彭博社》點出，南韓國會近期通過《情報通信網法》修正案，以及南韓政府對美國電商酷澎（Coupang）的監管與制裁動向，均被視為對美企不友善。此外，與台灣承諾的5000億美元對美投資相比，南韓3500億美元的金額也被川普政府認為「誠意不足」。

▲美國不滿南韓遲未履行承諾。（圖／路透）

美國白宮則於當地時間27日明確表態，證實對南韓政府遲未履行承諾感到不滿。白宮官員回應《韓聯社》詢問時指出，川普政府當初已依協議調降對韓關稅，但南韓在投資承諾上「毫無進展」。該官員暗指，南韓國會尚未通過對美投資特別法，是問題核心所在，但未說明調升關稅的具體時程。

此外，美國聯邦眾議院司法委員會共和黨陣營也在社群平台發文，將川普的關稅警告與南韓政府針對酷澎祭出的監管行動連結，批評若南韓政府不當針對美國企業，就可能引發貿易反制，顯示此一關稅爭議已不僅限於經貿層面，也延伸至政治與監管摩擦。