被「公司大群組」排擠…5年老鳥心酸「怎麼調適？」　網羨：超爽

▲網友發現自己並不在公司的賴群組內，心情十分複雜。（示意圖／CTWANT／unsplash）

圖文／CTWANT

公司為了方便聯絡事務，通常會創立LINE群組統一交代員工處理事情，不少員工私底下聯絡感情，也會創新群，在當中交換資訊。一名網友在PTT的Gossiping板上PO文表示，自己在公司五年，近日才發現自己竟被排除在公司的LINE群組之外，感受相當複雜，不禁詢問，「該怎麼調適呢？」貼文一出，許多網友反而羨慕留言，「超爽的。」

原PO在PTT的Gossiping板發文寫道，自己在公司工作已經五年，直到近日才發現公司竟然有LINE群組，並說其他同事都會在群組裡面聊八卦、開玩笑等，並直言公司人數總共50人，群組內有42人，自己便是被排除的8人之一，讓他不禁苦笑，「今天才知道，該怎麼調適呢？」

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貼文一出，許多網友紛紛羨慕留言，「可喜可賀，遠離是非」、「你沒被職場荼毒過？這樣才好，輕鬆到爆」、「你剛工作嗎？這種超爽的好嗎」、「超棒的好嗎？不用下班後還要應酬同事」、「都5年了還不在群組，表示那個群根本不重要」、「傻傻的，不用在那邊假惺惺融入圈子」、「能不加就不要加，相信我。」

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