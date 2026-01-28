金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

▲川普稱，「古巴是一個非常接近衰亡的國家」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普27日公開表態「古巴很快就會衰亡」，並稱昔日最大金主委內瑞拉已中斷對古巴的石油供應與金援。

下個目標？川普：古巴很快就會衰亡

路透報導，川普一月下令美軍突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛之後，如今把矛頭指向古巴，進一步施壓古巴領導層。川普稱，「古巴是一個非常接近衰亡的國家。你知道的，他們的錢是從委內瑞拉拿的，石油也是從委內瑞拉拿的。但他們現在再也拿不到了」。

委內瑞拉現由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美方監督下治理，川普宣稱華府將掌管委內瑞拉。不過這場軍事行動引發爭議，聯合國人權辦公室批評美國逮捕馬杜洛的行動違反國際法，人權專家更指出，川普聚焦開採委國石油資源的作法充滿帝國主義色彩，並對美方將其包裝成打擊毒品走私執法作為提出質疑。

傳美國要策動推翻古巴政權

華爾街日報1月曾報導，川普政府在成功迫使委內瑞拉總統換人當，目前把目標鎖定古巴，正在尋找古巴政府內部人士協助達成協議，試圖在年底前促成古巴共產政權垮台。

知情人士透露，川普政府評估認為，古巴經濟已瀕臨崩潰邊緣，且在失去委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）這名重要資助者之後，古巴政府處於前所未有的脆弱狀態。不過官員指出，美方尚未擬定要如何結束古巴共產黨70年統治的方案。