　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲川普稱，「古巴是一個非常接近衰亡的國家」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普27日公開表態「古巴很快就會衰亡」，並稱昔日最大金主委內瑞拉已中斷對古巴的石油供應與金援。

下個目標？川普：古巴很快就會衰亡

路透報導，川普一月下令美軍突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛之後，如今把矛頭指向古巴，進一步施壓古巴領導層。川普稱，「古巴是一個非常接近衰亡的國家。你知道的，他們的錢是從委內瑞拉拿的，石油也是從委內瑞拉拿的。但他們現在再也拿不到了」。

委內瑞拉現由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美方監督下治理，川普宣稱華府將掌管委內瑞拉。不過這場軍事行動引發爭議，聯合國人權辦公室批評美國逮捕馬杜洛的行動違反國際法，人權專家更指出，川普聚焦開採委國石油資源的作法充滿帝國主義色彩，並對美方將其包裝成打擊毒品走私執法作為提出質疑。

傳美國要策動推翻古巴政權

華爾街日報1月曾報導，川普政府在成功迫使委內瑞拉總統換人當，目前把目標鎖定古巴，正在尋找古巴政府內部人士協助達成協議，試圖在年底前促成古巴共產政權垮台。

知情人士透露，川普政府評估認為，古巴經濟已瀕臨崩潰邊緣，且在失去委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）這名重要資助者之後，古巴政府處於前所未有的脆弱狀態。不過官員指出，美方尚未擬定要如何結束古巴共產黨70年統治的方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣101還是台北101？　最大推手發聲：都沒說錯啦！
關稅突飆25%！　川普鬆口「會跟南韓解決」
「空拍機投毒」動物集體亡！　親子農場怒發聲明
快訊／記憶體股狂歡！　3檔同步漲停　
車銀優慘了！遭5品牌切割　國防部也悄下架
正妹遭3男性侵　男友來電聽見崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」　美韓本周華府磋商

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」　美韓本周華府磋商

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

賣破4000萬冊！《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售...棘手疫災發生

新年住萬豪「30坪連通房」贈摩天輪票　趣淘漫旅3799元起含早餐

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費...網友反彈

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找！海外特仕車超帥不陽春

日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

男逼女同事「做愛15次」當封口費　否則告訴男友：我們上過床

引國民黨大老許舒博建言勸藍白　張惇涵：為台灣產經民生不要國內互打

曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

萬華130元生炒鱔魚！滑順油麵飽吸鑊氣醬香　已有50多年歷史

Toro哀悼資深經紀人Simon　曝生前最後一場通告:我的簽書會

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

變態警施壓男子侵自己10歲女！還線上觀看

更多熱門

相關新聞

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」

美國總統川普27日針對南韓關稅鬆口表示，「我們會和南韓解決這件事」，為日前突然宣布將對南韓商品加徵25%關稅的強硬立場留下轉圜空間。川普前往愛荷華州演講前在白宮受訪時做出上述表態，但並未說明具體解決方案。

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

川普的中指　民主的慢性失血

川普的中指　民主的慢性失血

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

關鍵字：

川普古巴委內瑞拉經濟危機政權變動

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面