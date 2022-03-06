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神明退駕？師父大腳一踩「板凳反彈直擊臉部」　內行曝：故意的

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圖文／CTWANT

台灣民俗信仰中，乩童扮演請神明降駕、替信眾解憂的重要角色，不過近日有網友在臉書上傳一段影片，顯示一名黑衣男子疑似要起駕時，大腳踩上板凳，卻被彈回的板凳直擊臉部，看起來非常疼痛；影片曝光引起不少網友大笑，但專業網友留言指出，這可能是為了安慰喪家，才刻意安排的表演橋段。

一名網友在臉書「爆廢公社」上傳一段TikTok影片，貼文寫著「神尊降駕」；影片顯示，在一間宮廟前有一名身著黑衣的男子似乎正要做某種演出，只見他踏上長板凳一角後，板凳立刻強力回彈擊中男子臉部，接著就看到他用手摀中臉部，感覺相當疼痛，隨後男子重新做好預備動作，踏上長板凳翻跟斗，雖然還是有一些小凸槌，但幸好安全完成表演。

一名師父表演時踩歪板凳，遭到彈回的板凳打臉。（圖／翻攝自TikTok）

▲一名師父表演時踩歪板凳，遭到彈回的板凳打臉。（圖／翻攝自TikTok）

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影片一出引起許多網友討論，不少人看完影片後留言大笑「神尊退駕…」、「用臉接板凳，果然是狠角色」、「師父有練過」、「眾神看到可能都昏了」、「好一個鐵頭功」。

不過也有網友留言指出，這段表演很可能是「弄樓」，是為了撫慰喪家心情而準備的，「那個是放赦馬科儀，通常都會故意失誤讓家屬會心一笑」。所謂「弄樓」，主要是為讓喪家心情放鬆、撫慰喪家悲傷情緒而準備的表演橋段，像是已故藝人豬哥亮頭七法會時，家屬便有請師公表演噴火、騎獨輪車等，藉此沖淡哀傷氣氛。

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